"Золотая" логистика: почему фермеры приостановили продажу зерна и что будет с ценами

Украинские аграрии столкнулись с новыми вызовами при экспорте собственной продукции за рубеж. Ситуация на границах и в портах заставляет пересматривать стратегии сбыта, чтобы не оказаться в минусе.

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Из-за постоянных обстрелов и тревог на западных границах вагоны простаивают по 20–40 дней, что катастрофически завышает стоимость логистики. В результате трейдеры предлагают за продовольственную пшеницу всего 5500–6500 гривен за тонну, поэтому фермеры массово удерживают зерно, о чем сообщает Электронная зерновая биржа.

Базовая ставка страхования судов для рейса в черноморские порты взлетела до небес. Если до блокады 2024 года она составляла 150–250 тысяч долларов, то в октябре 2026-го достигла 2,5 миллиона долларов за рейс, что обходится в дополнительные 35,7 доллара с каждой тонны.

Подорожание фрахта существенно обвалило цены на российскую пшеницу, поэтому ожидаем, что после нового года Россия будет вынуждена начать переговоры о возобновлении работы черноморских портов,

– отмечают эксперты биржи.

Кто сейчас покупает украинское зерно

Несмотря на все трудности, за первую половину октября Украина экспортировала 558 тысяч тонн пшеницы. Главным покупателем стал Египет, который взял почти четверть всего объема, а за ним следуют Алжир, Турция и страны ЕС.

На глобальный рынок также оказывают давление геополитические заявления. Напомним, ранее мы писали, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго резко пошли вниз после заявлений Дональда Трампа о возможном перемирии.

Обратите внимание! Трейдеры надеются, что снижение интенсивности боевых действий сделает морские перевозки более безопасными, однако пока перспективы поставок остаются крайне неопределенными, а фермерам стоит тщательно планировать сроки продажи остатков.