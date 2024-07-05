Цены в Украине подорожали

В НБУ объясняют, что в стране за последние два месяца ускорилась инфляция. На это влияло несколько факторов.

В макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ говорится о том, что потребительская инфляция в Украине ускорилась как в мае, так и в июне. В частности, это произошло из-за постепенного исчерпания эффектов прошлогодних урожаев и эффекты переноса девальвации гривны.

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Фактическая потребительская инфляция в мае ускорилась до 3,3%, но оставалась ниже траектории прогноза НБУ.