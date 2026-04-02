От 8 гривен на пачке: почему в Украине будут расти цены на сигареты

С 1 апреля сигареты в Украине могут подорожать более чем на 8 гривен за пачку из-за налоговых изменений. Производители и импортеры будут платить акцизный налог по новым правилам расчета.

Почему в Украине будет расти цена на сигареты?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, основной причиной роста акциза является движение Украины к членству в ЕС и обязательства привести законодательство к европейскому уровню.

Олег Пендзин, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Есть директива Европейского Союза относительно минимального налогового обязательства на тысячу сигарет – 90 евро. То есть мы должны за определенный период времени привести налоговые обязательства по сигаретам до европейского уровня и будем поднимать поэтапно. Это делается для того, чтобы не создавать в Европе какого-то анклава дешевых сигарет, куда все бы ехали и покупали. Это всегда было очень болезненным вопросом для наших европейских соседей.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что повышение розничных цен на сигареты будет небольшим, ведь основное уже произошло в прошлом году.

Эксперт признает, что повышение акциза может спровоцировать частичный переход рынка сигарет в тень, однако это не отменяет необходимости гармонизации украинского и европейского законодательства. Олег Пендзин отмечает, что для борьбы с теневым сектором и коррупцией существуют специальные механизмы контроля.

Напомним, что в Верховной Раде задекларировали намерения привести акциз на сигареты в Украине к европейским нормам до 2029 года. Изначально планировали, что его будут повышать быстрее и завершат до конца 2027 года. Однако процесс замедлили после согласования с ЕС. Согласно планам, в 2026 году повышение стоимости сигарет должно составить примерно 2 – 3,5 гривны за пачку.

Интересно! По данным Госстата, приведенными "Минфином", в феврале в Украине средняя цена на пачку из 20 сигарет с фильтром отечественных марок составляла 124,98 гривны, медиум класса – 134,63 гривны, а премиум класса – 159,44 гривны.

Что меняется в акцизе на сигареты?

Как сообщали в Государственной налоговой службе, минимальное акцизное налоговое обязательство для производителей и импортеров сигарет с 1 апреля увеличивается. Это происходит из-за того, что по итогам 2025 года доля акциза в цене сигарет была ниже минимально установленного уровня в 60%.

В 2025 году ситуация была следующей:

общая сумма акцизного налога на 1 тысячу сигарет составляла 3846,3 гривны (включая акциз с розничной торговли);

средневзвешенная розничная цена 1 тысячи сигарет составляла 6537 гривен (с учетом всех налогов);

доля акцизного налога в этой цене составила 58,8 %.

Чтобы достичь необходимого уровня в 60%, с 1 апреля сумма акцизного налога на тысячу сигарет не может быть меньше базового минимального обязательства, умноженного на коэффициент 1,1. Он будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Справочно: согласно изменениям в Налоговый кодекс, базовая ставка минимального акцизного налогового обязательства на 2026 год установлена на уровне 82 евро за 1 тысячу сигарет.

После применения коэффициента 1,1 минимальное акцизное налоговое обязательство возрастает до 90,2 евро за 1 тысячу сигарет. Корректировка будет действовать до конца 2026 года.

Как могут вырасти цены на сигареты в апреле?

Если принять во внимание, что с апреля минимальное акцизное налоговое обязательство после применения коэффициента вырастет на 8,2 евро, при действующем официальном курсе 50,82 гривны это будет означать +416,72 гривны к акцизу на 1 тысячу сигарет.

В пересчете на одну стандартную пачку из 20 сигарет дополнительная налоговая нагрузка составляет примерно 8,33 гривны. Однако фактическое подорожание в магазинах может быть выше, поскольку производители и торговые сети учитывают также свою маржу, логистику и НДС.

Таким образом, пачка сигарет с фильтром среднего сегмента может вырасти в цене до 142,96 гривны.

Что еще стоит знать об акцизах в Украине?