В Украине изменятся цены на сигареты: Рада повысила акциз

Верховная Рада приняла законопроект №11090. В нем говорится о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Какими будут цены на табачные изделия в 2025 году

Законопроект поддержали 237 народных депутатов, пишет 24 канал со ссылкой на слова нардепа Ярослава Железняка.

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Согласно его словам, в следующем году пачка сигарет вырастет примерно на 40 гривен. Однако рост может быть больше.

Причина заключается в том, что акцизы этим законом будут привязаны к евро, а не к гривне. Поэтому они будут постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям Евросоюза.

P.S. Правки о выравнивании акцизов по ТИЭНам не прошли. Только 148 голосов,

– написал Железняк.

Произойдет ли дальнейший рост цен на сигареты

Еще 4 июня Рада поддержала в первом чтении данный законопроект.

Тогда народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025 году акциз вырастет на 23%. В то же время в 2026-2028 годах он будет по +5%.

Обратите внимание! В этом году увеличение будет только в случае девальвации.