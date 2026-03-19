Цены на топливо изменились: что происходит на АЗС в Украине

После обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо по Украине существенно поднялись. Правительство уже ввело комплекс мер для стабилизации рынка, однако удалось ли сдержать подорожание – читайте дальше.

Сколько стоит топливо 19 марта?

Подробнее сообщает сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95". Средние цены на топливо по стране:

бензин А-95 премиум – 74,04 гривны за литр;

бензин А-95 – 70,49 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,27 гривны за литр;

дизтопливо – 79,16 гривны за литр;

автогаз – 44,12 гривны за литр.

Какие цены по Киевской области?

бензин А-95 премиум – 74,18 гривны за литр;

бензин А-95 – 70,68 гривны за литр;

бензин А-92 – 68,14 гривны за литр;

дизтопливо – 79,49 гривны за литр.

Какие цены по Львовской области?

бензин А-95 премиум – 74,14 гривны за литр;

бензин А-95 – 70,97 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 79,85 гривны за литр.

Какие цены по Харьковской области?

бензин А-95 премиум – 73,48 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,83 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,97 гривны за литр;

дизтопливо – 78,12 гривны за литр.

Какие цены по Одесской области?

бензин А-95 премиум – 74,06 гривны за литр;

бензин А-95 – 70,47 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 78,67 гривны за литр.

Какие цены по Днепропетровской области?

бензин А-95 премиум – 73,53 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,93 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,29 гривны за литр;

дизтопливо – 78,20 гривны за литр.

Интересно! В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что спрогнозировать дальнейший рост цен на топливо сложно, ведь пока очевидных сдерживающих факторов для премиальных сетей нет. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает, что проблема заключается не только в неопределенности вокруг войны в Иране.

Какие меры принимает государство?