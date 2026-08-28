Будет ли топливо по 100 гривен: эксперт прокомментировал ситуацию в Украине

Украинский рынок топлива функционирует без риска возникновения дефицита. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в настоящее время стабилизировались.

Будет ли топливо стоить 100 гривен за литр в Украине

Предпосылок для скачка стоимости топлива до отметки в 100 гривен за литр пока нет, что сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире 24 Канала.

Но в долгосрочной перспективе возможен рост до 93–94 гривен.

Эксперт пояснил, что ранее оптовые цены взлетели выше розничных из-за ажиотажного спроса со стороны промышленных потребителей. Предприятия опасались возникновения длительных проблем с топливом и преждевременно закупали ресурсы. А это "загнало цены вверх".

Но когда цена на топливо в мире начала снижаться, паника среди покупателей исчезла, а рынок быстро наполнился ресурсом. Сейчас наблюдается даже избыток предложения.

Сейчас рынок выглядит по всем параметрам сбалансированным и по цене, и по ресурсам. Видно, что это нормально,

– подытожил Куюн.

Напомним, что в Украине сейчас сложная ситуация с топливом. В частности, в стране запускают новый проект – по хранению запасов нефтепродуктов под землей.

В то же время предлагалось запустить мобильные автозаправочные станции. Однако эксперты скептически относятся к подобным идеям.