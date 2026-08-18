Где в Украине самые высокие цены на топливо

По ценам на топливо лидирует Донецкая область, где в настоящее время работают два оператора. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, опубликованные на сайте "Минфина".

Ситуация с топливом в прифронтовой Донецкой области сложная из-за рисков для логистики и регулярных российских атак на автозаправочные станции. Бензина А-92 в продаже нет, а А-95 и А-95+ можно приобрести не на каждой АЗС.

Дизельное топливо и автогаз существенно подорожали после 21 – 22 июля: чуть больше чем за неделю стоимость выросла примерно на 10 гривен. Еще на 1 – 2 гривны топливо подорожало с 14 августа.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По состоянию на 18 августа цены на топливо на заправках в Донецкой области такие:

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А-95 – 81,40 гривны за литр;

дизельное топливо – 99,90 гривны за литр;

автогаз – 59,40 гривны за литр;

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А-95+ – 86,40 гривен за литр;

дизельное топливо – 103,90 гривны за литр;

автогаз – 62,40 гривны за литр.

В других прифронтовых областях, таких как Сумская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, работает сравнительно больше операторов, а цены не так существенно отличаются от среднего показателя по Украине.

Средние цены на топливо в Украине / Консалтинговая группа А-95, "Минфин"

Например, в Сумской области предложение топлива формируют сети шести операторов. В среднем литр бензина А-95 там стоит 81,45 гривны, дизель – 93,11 гривны, а газ – 43,76 гривны. В то время как в Херсонской области продолжают работу пять операторов. Средние цены на бензин А-95 там составляют 80,74 гривны за литр, дизтопливо – 92,14 гривны, а газ – 43,45 гривны.

По словам эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина в комментарии "РБК-Украина", большинству регионов Украины не грозит дефицит топлива. В то время как в прифронтовых районах возможны перебои с поставками. Учитывая это, жителям последних целесообразно сформировать определенные запасы на случай необходимости.

Эксперт отмечает, что в настоящее время прогнозировать динамику цен до конца августа сложно, поскольку рынок достаточно волатилен, а скачки цен еще возможны.

Как изменились цены на топливо в Украине

Данные Консалтинговой группы А-95 свидетельствуют о том, что цены на топливо в Украине несколько пошли на спад. Бензин А-95 за сутки в среднем подешевел на 13 копеек за литр, а дизель – на 11 копеек.

18 августа были зафиксированы следующие средние по Украине цены:

бензин А-95 премиум – 83,73 гривны за литр (-4 копейки по сравнению с 17 августа);

– 83,73 гривны за литр (-4 копейки по сравнению с 17 августа); бензин А-95 – 80,16 гривны за литр (-13 копеек);

80,16 гривны за литр (-13 копеек); бензин А-92 – 77,02 гривны за литр (-3 копейки);

– 77,02 гривны за литр (-3 копейки); дизельное топливо – 92,08 (-11 копеек);

– 92,08 (-11 копеек); автомобильный газ – 43,67 (-2 копейки).

Напомним, что после июльского скачка цены начали стабилизироваться в начале августа. С середины месяца в страну, как и ожидалось, должны начать поступать большие партии законтрактованного топлива. Однако из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке эксперты не прогнозировали резкого подешевения топлива до конца лета.