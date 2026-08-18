Де в Україні найвищі ціни на пальне

За цінами на пальне лідирує Донецька область, де нині працюють два оператори. Про це відомо з даних Консалтингової групи А-95, опублікованих на "Мінфіні".

Ситуація з пальним на прифронтовій Донеччині є складною через ризики для логістики та регулярні російські атаки на автозаправні станції. Бензину А-92 у продажі немає, а А-95 та А-95+ можна придбати не на кожній АЗС.

Дизель та автогаз істотно подорожчали після 21 – 22 липня: трохи більше ніж за тиждень вартість зросла приблизно на 10 гривень. Ще на 1 – 2 гривні пальне здорожчало з 14 серпня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Станом на 18 серпня ціни на пальне на заправках у Донецькій області такі:

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А-95 – 81,40 гривні за літр;

дизельне пальне – 99,90 гривні за літр;

автогаз – 59,40 гривні за літр;

Parallel

А-95+ – 86,40 гривні за літр;

дизельне пальне – 103,90 гривні за літр;

автогаз – 62,40 гривні за літр.

В інших прифронтових областях, як-от Сумській, Херсонській, Харківській, Запорізькій, працює порівняно більше операторів, а ціни не так істотно відрізняються від середнього показника по Україні.

Середні ціни на пальне в Україні / Консалтингова група А-95, "Мінфін"

Наприклад, на Сумщині пропозицію пального формують мережі шести операторів. У середньому літр бензину А-95 там коштує 81,45 гривні, дизель – 93,11 гривні, а газ – 43,76 гривні. Тоді як на Херсонщині продовжують роботу п'ять операторів. Середні ціни на бензин А-95 там становлять 80,74 гривні за літр, дизпаливо – 92,14 гривні, а газ – 43,45 гривні.

За словами експерта паливного ринку Дмитра Льоушкіна в коментарі "РБК-Україна", більшості регіонів України не загрожує дефіцит пального. Тоді як у прифронтових районах можливі перебої з постачанням. З огляду на це, для жителів останніх доцільно сформувати певні запаси на випадок потреби.

Експерт зауважує, що нині прогнозувати цінову динаміку до кінця серпня складно, оскільки ринок є доволі волатильним, а сплески ще можливі.

Як змінилися ціни на пальне в Україні

Дані Консалтингової групи А-95 свідчать про те, що ціни на пальне в Україні дещо пішли на спад. Бензин А-95 за добу в середньому скинув 13 копійок на літрі, а дизель – 11 копійок.

18 серпня зафіксували такі середні по Україні ціни:

бензин А-95 преміум – 83,73 гривні за літр (-4 копійки порівняно з 17 серпня);

– 83,73 гривні за літр (-4 копійки порівняно з 17 серпня); бензин А-95 – 80,16 гривні за літр (-13 копійок);

– 80,16 гривні за літр (-13 копійок); бензин А-92 – 77,02 гривні за літр (-3 копійки);

– 77,02 гривні за літр (-3 копійки); дизельне паливо – 92,08 (-11 копійок);

– 92,08 (-11 копійок); газ автомобільний – 43,67 (-2 копійки).

Нагадаємо, що після липневого стрибка ціни почали стабілізуватися на початку серпня. З середини місяця в країну очікувано мають почати надходити великі партії законтрактованого пального. Однак через збереження геополітичної напруги на Близькому Сході експерти не прогнозували стрімкого подешевшання пального до кінця літа.