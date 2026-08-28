Чи буде пальне по 100 гривень за літр в Україні

Передумов для стрибка вартості пального до позначки у 100 гривень за літр наразі немає, про що повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн для 24 Каналу.

Але в довгостроковій перспективі можливе зростання до 93 – 94 гривень.

Експерт пояснив, що раніше гуртові цінники злетіли вище роздрібних через ажіотажний попит з боку промислових споживачів. Підприємства побоювалися виникнення тривалих проблем із пальним і передчасно закуповували ресурси. А це "загналo ціни вгору".

Але коли ціна на пальне у світі почала знижуватися, то паніка серед покупців зникла, а ринок швидко наповнився ресурсом. Наразі спостерігається навіть надлишок пропозиції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зараз ринок виглядає по всіх параметрам збалансованим і по ціні, і по ресурсах. Бачимо, що це нормально,

– підсумував Куюн.

Нагадаємо, що в Україні наразі не проста ситуація з пальним. Зокрема, в країні запускають новий проєкт – зі зберігання запасів нафтопродуктів під землею.

Водночас пропонували запустити мобільні автозаправні станції. Але експерти скептично відгукують про подібні ідеї.