Горючее на украинских АЗС подорожало: вернется ли дефицит и что будет с ценами
С конца сентября автогаз и дизельное топливо начали стремительно дорожать – после продолжительного летнего падения цен. В то же время цены на бензин разных типов в течение осени достаточно стабильны.
От чего зависит цена на топливо и чего ожидать до конца этого года, узнавали журналисты 24 канала.
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Как изменилась цена на топливо
Летом все виды топлива существенно подешевели из-за наполнения рынка. Больше всего подешевел автогаз – на 14,99 гривны. Цена на дизель за три месяца снизилась на 3,52 гривны. Бензины A-92, A-95 и A-95+ подешевели на 1,44, 0,24 и 0,68 гривны соответственно.
Подорожание автогаза осенью
Тренд на подорожание цен на автогаз вернулся в конце сентября. На 1 ноября средневзвешенная цена на сжиженный газ составляла 28,41 гривны, в то время как 21 сентября она составляла 25,93 гривны. То есть повышение составило 10%.
Цена в Украине варьируется от 26,25 грн на АЗС "Авантаж" до 30,29 грн на АЗС "Mango" в Донецкой области. Цены на западе Украины часто дешевле, чем в восточных областях, что зависит от расстояния поставок. Например, на АЗС "Mango" во Львовской области цена составляет 26,49 гривны за литр, а в Днепропетровской области – на 1,16 гривны дороже.
Дизельное топливо и бензин
Осенью дизтопливо подорожало в среднем с 53,14 гривны за литр до 53,81 гривны. Основной рост цены происходил с 11 октября. Цены на бензин осенью несколько снизились. Виды бензина A-95 и A-95+ за два месяца осени спали на 0,31 и 0,73 гривны соответственно.
От чего зависит цена на топливо в Украине
Из-за ракетных обстрелов агрессора вся нефтеперерабатывающая отрасль в Украине была уничтожена, в частности, полностью разрушен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Кроме того, до полномасштабного вторжения Украина импортировала из России и Беларуси автогаз. С начала войны украинские трейдеры должны были перейти на закупки горючего в Европе. Поэтому цены на топливо в Украине сплошь зависят от ситуации на мировом и европейском рынке.
Подорожание дизтоплива
На европейском рынке топлива цены на бензин держатся в целом стабильно – в октябре они подорожали на 6 – 8%, но это не существенное повышение. Самая сложная ситуация возникла с дизтопливом, которое на пиках в октябре подорожало на 20%.
В пересчете на гривны подорожание составило около 6 гривен на литр. Это повысило закупочные цены для украинских трейдеров. Как результат, оптовые цены в Украине увеличились на 3 – 4 гривны и на 2 – 3 гривны выросли цены в розничных сетях.
От подорожания больше всего пострадали розничные компании, которые предлагали наивысший уровень цены и имели наименьший запас для поднятия цены. Поэтому дизельное топливо несколько подорожало в октябре. В ноябре цены могут подняться несколько посильнее, но ситуация не критична.
Видим, что ситуация с дизельным топливом наиболее сложная, но в ноябре цена может максимально повыситься всего на 1 – 2 гривны за литр.
– объяснил Сергей Куюн.
Он добавил, что если цены на европейском рынке стабилизируются, украинские компании смогут избежать повышения в ноябре.
Цены на сжиженный газ
На удорожание цены автогаза повлияло решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Такой шаг привел к подорожанию нефтяных котировок.
По словам Сергея Куюна, цены на автомобильный газ хоть и зависят от нефти, но иногда ведут себя несколько иначе. Сейчас цена подорожала из-за сложившегося дефицита на европейском рынке.
Цены держатся в напряжении, но ситуация не является критической,
– говорит Сергей Куюн.
Повлиял ли возврат акциза
Повышение цены на сжиженный газ из-за возврата акцизных налогов произошло еще до принятия такого закона и прошло очень плавно. Коррекция цены произошла в пределах одной гривны, как прогнозировали эксперты.
Может ли вернуться дефицит
Возникновение дефицита топлива в Украине не ожидается. Более того, сейчас на украинском рынке возник профицит, то есть избыток продукта. Это связано с налаживанием поставок и логистических путей. Фактически украинские трейдеры выстроили новую безопасную логистическую систему.
У нас около 40% поставок автомобильным транспортом. Сейчас на рынке топлива много игроков, что делает систему очень гибкой и безопасной. Эта система успешно выдержала пик потребления, продолжавшийся с июля по первую половину октября.
Закупка зимнего дизтоплива
Со снабжением зимнего дизельного горючего есть определенные нюансы. Украина импортирует около половины топлива из южной Европы, где из-за климатических условий не производится зимний дизель. Несмотря на это, украинские компании начали заключать контракты на поставку зимнего, а также арктического дизеля.
По поставкам были некоторые вопросы, но вижу, что наши трейдеры провели переговоры и их заявки уже подтверждены. Большие сети начали контрактовать уже и арктическое горючее, рассчитанное на температуру до -32 градусов,
– рассказывает Сергей Куюн.
Эмбарго российской нефти
Уже 5 декабря ЕС прекратит морской импорт российской нефти, а 5 февраля – импорт нефтепродуктов ниже ценового потолка. Какое именно будет ограничение цен, пока неизвестно. Дефицита из-за введенных санкций не будет, но беспокойство у трейдеров вызывает именно эмбарго на нефтепродукты.
Зависимость дизтоплива от этого достаточно велика. Но мы видим, что уже нарабатывается план по замене российского топлива поставками из Азии и Ближнего Востока. Кроме того, активно создаются запасы топлива. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
Конечно, когда цена на нефть после введения эмбарго вырастет, это отразится и на украинском рынке. К примеру, после сокращения добычи нефти летом цены на нее повысились с 85 долларов за баррель до 97 долларов. Если бы этого взлета не произошло, подорожание на украинском рынке осенью совсем не было бы заметно.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.