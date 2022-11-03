Горючее на украинских АЗС подорожало: вернется ли дефицит и что будет с ценами

С конца сентября автогаз и дизельное топливо начали стремительно дорожать – после продолжительного летнего падения цен. В то же время цены на бензин разных типов в течение осени достаточно стабильны.

От чего зависит цена на топливо и чего ожидать до конца этого года, узнавали журналисты 24 канала.

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Как изменилась цена на топливо

Летом все виды топлива существенно подешевели из-за наполнения рынка. Больше всего подешевел автогаз – на 14,99 гривны. Цена на дизель за три месяца снизилась на 3,52 гривны. Бензины A-92, A-95 и A-95+ подешевели на 1,44, 0,24 и 0,68 гривны соответственно.

Подорожание автогаза осенью

Тренд на подорожание цен на автогаз вернулся в конце сентября. На 1 ноября средневзвешенная цена на сжиженный газ составляла 28,41 гривны, в то время как 21 сентября она составляла 25,93 гривны. То есть повышение составило 10%.

Цена в Украине варьируется от 26,25 грн на АЗС "Авантаж" до 30,29 грн на АЗС "Mango" в Донецкой области. Цены на западе Украины часто дешевле, чем в восточных областях, что зависит от расстояния поставок. Например, на АЗС "Mango" во Львовской области цена составляет 26,49 гривны за литр, а в Днепропетровской области – на 1,16 гривны дороже.

Дизельное топливо и бензин

Осенью дизтопливо подорожало в среднем с 53,14 гривны за литр до 53,81 гривны. Основной рост цены происходил с 11 октября. Цены на бензин осенью несколько снизились. Виды бензина A-95 и A-95+ за два месяца осени спали на 0,31 и 0,73 гривны соответственно.

От чего зависит цена на топливо в Украине

Из-за ракетных обстрелов агрессора вся нефтеперерабатывающая отрасль в Украине была уничтожена, в частности, полностью разрушен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Кроме того, до полномасштабного вторжения Украина импортировала из России и Беларуси автогаз. С начала войны украинские трейдеры должны были перейти на закупки горючего в Европе. Поэтому цены на топливо в Украине сплошь зависят от ситуации на мировом и европейском рынке.

Подорожание дизтоплива

На европейском рынке топлива цены на бензин держатся в целом стабильно – в октябре они подорожали на 6 – 8%, но это не существенное повышение. Самая сложная ситуация возникла с дизтопливом, которое на пиках в октябре подорожало на 20%.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" В пересчете на гривны подорожание составило около 6 гривен на литр. Это повысило закупочные цены для украинских трейдеров. Как результат, оптовые цены в Украине увеличились на 3 – 4 гривны и на 2 – 3 гривны выросли цены в розничных сетях.

От подорожания больше всего пострадали розничные компании, которые предлагали наивысший уровень цены и имели наименьший запас для поднятия цены. Поэтому дизельное топливо несколько подорожало в октябре. В ноябре цены могут подняться несколько посильнее, но ситуация не критична.

Видим, что ситуация с дизельным топливом наиболее сложная, но в ноябре цена может максимально повыситься всего на 1 – 2 гривны за литр.

– объяснил Сергей Куюн.

Он добавил, что если цены на европейском рынке стабилизируются, украинские компании смогут избежать повышения в ноябре.

Цены на сжиженный газ

На удорожание цены автогаза повлияло решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Такой шаг привел к подорожанию нефтяных котировок.

По словам Сергея Куюна, цены на автомобильный газ хоть и зависят от нефти, но иногда ведут себя несколько иначе. Сейчас цена подорожала из-за сложившегося дефицита на европейском рынке.

Цены держатся в напряжении, но ситуация не является критической,

– говорит Сергей Куюн.

Повлиял ли возврат акциза

Повышение цены на сжиженный газ из-за возврата акцизных налогов произошло еще до принятия такого закона и прошло очень плавно. Коррекция цены произошла в пределах одной гривны, как прогнозировали эксперты.

Может ли вернуться дефицит

Возникновение дефицита топлива в Украине не ожидается. Более того, сейчас на украинском рынке возник профицит, то есть избыток продукта. Это связано с налаживанием поставок и логистических путей. Фактически украинские трейдеры выстроили новую безопасную логистическую систему.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" У нас около 40% поставок автомобильным транспортом. Сейчас на рынке топлива много игроков, что делает систему очень гибкой и безопасной. Эта система успешно выдержала пик потребления, продолжавшийся с июля по первую половину октября.

Закупка зимнего дизтоплива

Со снабжением зимнего дизельного горючего есть определенные нюансы. Украина импортирует около половины топлива из южной Европы, где из-за климатических условий не производится зимний дизель. Несмотря на это, украинские компании начали заключать контракты на поставку зимнего, а также арктического дизеля.

По поставкам были некоторые вопросы, но вижу, что наши трейдеры провели переговоры и их заявки уже подтверждены. Большие сети начали контрактовать уже и арктическое горючее, рассчитанное на температуру до -32 градусов,

– рассказывает Сергей Куюн.

Эмбарго российской нефти

Уже 5 декабря ЕС прекратит морской импорт российской нефти, а 5 февраля – импорт нефтепродуктов ниже ценового потолка. Какое именно будет ограничение цен, пока неизвестно. Дефицита из-за введенных санкций не будет, но беспокойство у трейдеров вызывает именно эмбарго на нефтепродукты.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая група А-95" Зависимость дизтоплива от этого достаточно велика. Но мы видим, что уже нарабатывается план по замене российского топлива поставками из Азии и Ближнего Востока. Кроме того, активно создаются запасы топлива. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.

Конечно, когда цена на нефть после введения эмбарго вырастет, это отразится и на украинском рынке. К примеру, после сокращения добычи нефти летом цены на нее повысились с 85 долларов за баррель до 97 долларов. Если бы этого взлета не произошло, подорожание на украинском рынке осенью совсем не было бы заметно.

Прогнозы по ценам на нефть: