Топливо снова дорожает: стоит ли ожидать нового дефицита и какими будут цены на АЗС

Топливный кризис может повториться: эксперт объяснил, почему украинцам следует готовиться

После очередного повышения цен на украинских АЗС водителей вновь беспокоит вопрос, не повторится ли сценарий с дефицитом топлива. Хотя сейчас рынок полностью обеспечен ресурсом, а эксперты не видят предпосылок для масштабного кризиса, война и зависимость Украины от импорта остаются ключевыми факторами риска. Чего ожидать от цен в ближайшее время и стоит ли уже сейчас позаботиться о небольшом запасе топлива, разбирался 24 Канал.

Что стоит за новым повышением цен на АЗС

Уже 2 сентября крупнейшие сети АЗС Украины пересмотрели цены на топливо. WOG, UPG, SOCAR, UKRNAFTA и ряд других операторов повысили стоимость бензина и дизеля примерно на 1 гривну за литр. Это стало первой масштабной ценовой коррекцией после нескольких недель относительной стабильности.

Поэтому после очередного повышения цен возникает вопрос: является ли это лишь разовой реакцией рынка или началом нового этапа подорожания. Как пояснил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн 24 Каналу, нынешняя ситуация напрямую связана с мировыми ценами на топливо, ведь Украина почти полностью зависит от импорта готовых нефтепродуктов.

По словам эксперта, сегодня главным ориентиром для украинского рынка является уже не столько цена сырой нефти, сколько стоимость бензина и дизельного топлива на международном рынке.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы все топливо закупаем за рубежом. Мы покупаем его по мировым ценам. Растут мировые цены – мы платим дороже, соответственно это перекладывается и на потребителя. Здесь вариантов нет. Это дорога с двусторонним движением: растут цены – растут и у нас, снижаются – снижаются и у нас.

Для украинских водителей это означает одно: даже при стабильной ситуации внутри страны цены на АЗС все равно определяются тем, сколько стоит импортное топливо на внешних рынках. Именно поэтому любое подорожание в Европе или на мировых биржах рано или поздно доходит и до Украины.

На практике же нынешнее подорожание может оказаться не последним. Если мировые цены и в дальнейшем будут оставаться на нынешнем уровне, украинские АЗС также будут вынуждены пересматривать стоимость топлива. Сергей Куюн прогнозирует, что при сохранении нынешних мировых котировок бензин и дизельное топливо в Украине могут подорожать еще примерно на 4,5 – 5 гривен за литр в течение двух недель.

В то же время эксперт подчеркивает: на данный момент проблем с наличием топлива нет ни в Украине, ни в Европе, а потенциальное повышение связано исключительно с ростом мировых цен.

Дефицит топлива осенью: миф или реальность

Несмотря на новое повышение цен, сам рынок сегодня выглядит значительно спокойнее, чем еще месяц назад. Если в августе главной темой были возможные перебои с поставками, то сейчас, по оценке эксперта, ситуация полностью контролируется.

По всем видам топлива сегодня наблюдается даже небольшой профицит предложения. У нас были проблемы в августе из-за дестабилизации южного направления поставок, но рынок адаптировался. Сейчас нет абсолютно никаких проблем ни с одной маркой топлива,

– пояснил эксперт.

По словам Куюна, летние трудности были связаны прежде всего с российскими атаками на морскую логистику. Однако импортеры смогли быстро перестроить маршруты поставок, поэтому даже в период активного сезонного потребления украинский рынок обеспечен необходимыми объемами бензина и дизельного топлива.

Важно! Наибольшая напряженность на мировом рынке сейчас наблюдается именно в сегменте дизельного топлива. В Европе его премия достигла рекордных уровней из-за сокращения поставок из России, проблем на Ближнем Востоке и сезонного технического обслуживания отдельных НПЗ.

Для Украины это имеет особое значение. Поскольку страна почти полностью зависит от импорта, любое подорожание дизельного топлива в Европе довольно быстро сказывается и на закупочной стоимости ресурса для украинских трейдеров.

Иными словами, нынешнее повышение цен не связано с дефицитом ресурса. Топлива хватает, а главной причиной изменения цен остаются мировые котировки.

Почему паника опаснее дефицита

За последние две недели мировые цены на бензин и дизельное топливо остаются высокими из-за рисков на Ближнем Востоке и дорогих нефтепродуктов в Европе. Именно поэтому украинские импортеры продолжают закупать ресурс дороже, даже несмотря на отсутствие дефицита внутри страны.

События августа показали еще одну особенность украинского топливного рынка. Наибольшую напряженность здесь часто создает не физическая нехватка бензина или дизеля, а реакция самих потребителей на новости о возможных перебоях.

Любая атака на транспортную инфраструктуру или маршруты поставок может временно затруднить доставку топлива. Однако гораздо опаснее реакция самих потребителей.

Как объясняет Куюн, при любых перебоях люди часто начинают массово скупать топливо "про запас". Именно это и создает дополнительную нагрузку на систему поставок.

Когда возникает какая-то проблема, люди начинают ажиотажно скупать топливо – заправлять канистры, бочки. Это приводит к быстрому опустошению заправочных станций,

– пояснил Куюн.

Фактически именно ажиотажный спрос способен за считанные часы создать ощущение дефицита даже тогда, когда топлива на рынке достаточно, но логистике просто нужно некоторое время, чтобы переориентировать поставки.

Стоит ли запасаться топливом перед зимой

Именно поэтому эксперт советует украинцам действовать без паники, но зато заранее позаботиться о небольшом резерве топлива, если есть такая возможность. Речь идет не о создании больших запасов, а о нескольких канистрах, которые могут стать своеобразной "подушкой безопасности" на случай кратковременных перебоев.

По словам Куюна, если больше водителей будут иметь такой запас, это, напротив, поможет избежать резких всплесков ажиотажного спроса в кризисный момент. Рынок получит необходимое время для перестройки логистики, а АЗС – возможность работать без искусственной перегрузки.

В то же время эксперт подчеркивает, что нынешняя ситуация не является критической.

Нужно просто понять, что не стоит паниковать и опустошать заправки. Мы уже прошли через много испытаний, и рынок неоднократно доказывал, что способен адаптироваться,

– резюмирует эксперт.

Таким образом, основным сценарием на ближайшие недели остается стабильное снабжение украинского рынка топливом. В то же время из-за полной зависимости от импорта и военных рисков цены и в дальнейшем будут оставаться чувствительными к ситуации на мировом рынке и безопасности логистических маршрутов.

Итак, главный вызов этой осени заключается не в том, хватит ли Украине топлива, – гораздо важнее, удастся ли сохранить бесперебойную логистику и избежать панического спроса.

Именно поэтому этой осенью ключевым вопросом станет не то, хватит ли Украине топлива, а то, сможет ли рынок и в дальнейшем так же быстро адаптироваться к новым вызовам, как это было в течение последних месяцев.