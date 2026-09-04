Після нового підвищення цін на українських АЗС водіїв знову турбує, чи не повториться сценарій із дефіцитом пального. Хоча зараз ринок повністю забезпечений ресурсом, а експерти не бачать передумов для масштабної кризи, війна й залежність України від імпорту залишаються ключовими факторами ризику. Чого чекати від цін найближчим часом та чи варто вже зараз подбати про невеликий запас пального, розбирався 24 Канал.

Що стоїть за новим підвищенням цін на АЗС

Уже 2 вересня найбільші мережі АЗС України переглянули ціни на пальне. WOG, UPG, SOCAR, UKRNAFTA та низка інших операторів підвищили вартість бензину й дизеля приблизно на 1 гривню за літр. Це стало першою масштабною ціновою корекцією після кількох тижнів відносної стабільності.

Тому після чергового підвищення цін виникає питання: чи це лише разова реакція ринку, чи початок нового етапу подорожчання. Як пояснив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн 24 Каналу, нинішня ситуація напряму пов'язана зі світовими цінами на пальне, адже Україна майже повністю залежить від імпорту готових нафтопродуктів.

За словами експерта, сьогодні головним орієнтиром для українського ринку є вже не стільки ціна сирої нафти, скільки вартість бензину та дизеля на міжнародному ринку.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми все пальне купуємо за кордоном. Ми купуємо його по світових цінах. Зростають світові ціни – ми платимо дорожче, відповідно це перекладається і на споживача. Тут варіантів немає. Це дорога з двостороннім рухом: ростуть ціни – ростуть і в нас, знижуються – знижуються і в нас.

Для українських водіїв це означає просту річ: навіть за стабільної ситуації всередині країни ціни на АЗС усе одно визначаються тим, скільки коштує імпортне пальне на зовнішніх ринках. Саме тому будь-яке подорожчання в Європі чи на світових біржах рано чи пізно доходить і до України.

На практиці ж, нинішнє подорожчання може бути не останнім. Якщо світові ціни й надалі залишатимуться на нинішньому рівні, українські АЗС також будуть змушені переглядати вартість пального. Сергій Куюн прогнозує, що за умови збереження нинішніх світових котирувань бензин і дизель в Україні можуть подорожчати ще приблизно на 4,5 – 5 гривень за літр упродовж двох тижнів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас експерт підкреслює: наразі проблем із наявністю пального немає ні в Україні, ні в Європі, а потенційне підвищення пов'язане виключно зі зростанням світових цін.

Дефіцит пального восени: міф чи реальність

Попри нове підвищення цін, сам ринок сьогодні виглядає значно спокійніше, ніж ще місяць тому. Якщо в серпні головною темою були можливі перебої з постачанням, то зараз, за оцінкою експерта, ситуація повністю контрольована.

По всіх видах пального сьогодні є навіть дещо профіцитна пропозиція. Ми мали проблеми в серпні через дестабілізацію південного напрямку постачань, але ринок адаптувався. Наразі немає абсолютно ніяких проблем із жодною маркою пального,

– пояснив експерт.

За словами Куюна, літні труднощі були пов'язані насамперед із російськими атаками на морську логістику. Проте імпортери змогли швидко перебудувати маршрути постачання, тому навіть у період активного сезонного споживання український ринок забезпечений необхідними обсягами бензину та дизеля.

Важливо! Найбільше напруження на світовому ринку зараз спостерігається саме в сегменті дизельного пального. У Європі його премія досягла рекордних рівнів через скорочення постачань із Росії, проблеми на Близькому Сході та сезонне технічне обслуговування окремих НПЗ.

Для України це має особливе значення. Оскільки країна майже повністю залежить від імпорту, будь-яке подорожчання дизеля в Європі досить швидко впливає і на закупівельну вартість ресурсу для українських трейдерів.

Іншими словами, нинішнє підвищення цін не пов'язане з дефіцитом ресурсу. Пального вистачає, а головною причиною зміни цінників залишаються світові котирування.

Чому паніка небезпечніша за дефіцит

За останні два тижні світові ціни на бензин і дизель залишаються високими через ризики на Близькому Сході та дорогі нафтопродукти в Європі. Саме тому українські імпортери й надалі закуповують ресурс дорожче, навіть попри відсутність дефіциту всередині країни.

Серпневі події показали ще одну особливість українського паливного ринку. Найбільшу напругу тут часто створює не фізична нестача бензину чи дизеля, а реакція самих споживачів на новини про можливі перебої.

Будь-яка атака на транспортну інфраструктуру чи маршрути постачання може тимчасово ускладнити постачання ресурсу. Однак значно небезпечнішою є реакція самих споживачів.

Як пояснює Куюн, під час будь-яких перебоїв люди часто починають масово скуповувати пальне "про запас". Саме це і створює додатковий тиск на систему постачання.

Коли починається якась проблема, люди починають ажіотажно гребти пальне – заправляти каністри, бочки. Це призводить до швидкого спустошення заправних станцій,

– пояснив Куюн.

Фактично саме ажіотажний попит здатен за лічені години створити відчуття дефіциту навіть тоді, коли пального на ринку достатньо, але логістиці просто потрібен певний час, щоб переорієнтувати постачання.

Чи варто запасатися пальним перед зимою

Саме тому експерт радить українцям діяти без паніки, але натомість завчасно подбати про невеликий резерв пального, якщо є така можливість. Мова йде не про створення великих запасів, а про кілька каністр, які можуть стати своєрідною "подушкою безпеки" на випадок короткочасних перебоїв.

За словами Куюна, якщо більше водіїв матимуть такий запас, це, навпаки, допоможе уникнути різких хвиль ажіотажного попиту у кризовий момент. Ринок отримає необхідний час для перебудови логістики, а АЗС – можливість працювати без штучного перевантаження.

Водночас експерт наголошує, що нинішня ситуація не є критичною.

Треба просто зрозуміти, що не треба панікувати й спустошувати заправки. Ми вже пройшли багато випробувань, і ринок неодноразово доводив, що здатний адаптуватися,

– резюмує експерт.

Таким чином, основним сценарієм на найближчі тижні залишається стабільне забезпечення українського ринку пальним. Водночас через повну залежність від імпорту та воєнні ризики ціни й надалі залишатимуться чутливими до ситуації на світовому ринку та безпеки логістичних маршрутів.

Отже, головний виклик цієї осені полягає не в тому, чи вистачить Україні пального, – значно важливіше, чи вдасться зберегти безперебійну логістику та уникнути панічного попиту.

Саме тому цієї осені ключовим питанням стане не те, чи вистачить Україні пального, а те, чи зможе ринок і надалі так само швидко адаптуватися до нових викликів, як це було впродовж останніх місяців.