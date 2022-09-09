Цены колоссально выросли и это только начало: как изменилась жизнь россиян после нападения на Украину

С начала полномасштабной войны в Украине цены в России начали стремительно расти. Впоследствии они упали, однако не существенно. Например, некоторые товары выросли в два раза больше уровня инфляции.

Доходы россиян

Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 канала рассказал, что реальные доходы россиян по данным росстата снизились. Также уменьшилась и покупательная способность населения, поскольку, например, в июле инфляция составляла 16,32% годовых, а соцвыплаты были проиндексированы лишь на 9%.

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Олег Пендзин Экономический эксперт То есть все социально малообеспеченные слои населения: все пенсионеры, сидевшие на тех или иных доплатах от бюджета, реально потеряли доходы. Их покупательная способность упала. Впервые Росгосстат зафиксировал падение реальных доходов населения за очень долгий период времени. Это падение не критическое, это падение они выдержат, никаких социальных возмущений по этому поводу не будет. Но надо понимать, что это уже первая ласточка.

На сколько обеднело население

В этом году Путин планировал, что реальные доходы населения увеличатся "не менее чем на 2,5%". Однако росстат официально в своем отчете заявил что:

в I квартале (январь – март) они упали на 1,2% в годовом исчислении,

Во ІІ квартале (апрель – июнь) снизились еще на 0,8% по сравнению с 2021 годом.

ВВП России по итогам I квартала 2022 г. в текущих ценах превышает на 3,5% результат января – марта 2021 года. Однако по сравнению с IV кварталом 2021 года произошло падение на 19,2%. Напомним, что после полномасштабного нападения на Украину и санкции ЕС Минфин России заявлял, что ВВП может сократиться на 12%, а экономический спад станет сильнейшим с 1994 года.

В последнем отчете МВФ сообщило, что ожидают падения ВВП России в 2022 году на 6%, ранее прогноз был на уровне 8,5%. Для 2023 прогноз наоборот ухудшили с 2,3% до 3,5%.

Значительно мрачнее картина, чем официальные заявления

Издание Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад, подготовленный для закрытого заседания руководства России 30 августа, опубликовало три сценария падения российской экономики. Два из которых показывают, что падение экономики ускорится в 2023 году, а к довоенному уровню она вернется только в конце десятилетия или позже. Инерционный сценарий прогнозирует падение экономики в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2021 годом и на 6% в 2024 году.

прогнозирует падение экономики в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2021 годом и на 6% в 2024 году. "Стрессовый" – на 11% в 2023 году и на 11,9% в 2024 году против 2021 года. Все сценарии предполагают усиление санкционного давления на экономику агрессорки. В докладе также отмечено, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа отразится и на способности кремля обеспечивать внутренний рынок. К теме Нефтяное эмбарго сильно ударит по России: Фурса объяснил предпосылки Олег Гетман Экономический эксперт Платежеспособность падает. Вот примерно на те цифры, на которые упадет ВВП, уменьшится этот валовой продукт соответственно на такую сумму и обеднеет условно население. Пока это будут не катастрофические цифры. Но все эти санкции, все эти последствия, они имеют длительный эффект. То есть на первый год – это такое сокращение, на второй может быть жестче.

Что с ценами на россии

За I полугодие 2022 года реальная зарплата в России снизилась на 1,3% против прошлого года, сообщает росстат.

За период с июля этого года против июля прошлого, согласно исследованию российского аналитического агентства "АБ-Центр", 83 товара из 121 продемонстрировали рост цены выше уровня инфляции. В июле инфляция составила 15,46%, а 39 товаров подорожали на 25%, 102 – на 10%. Агентство подчеркнуло, что цены, скорее всего, не вернутся на уровень 2020 – 2021 года.

Другой российский портал "Цены сегодня" тоже констатирует рост цен на продукты питания в России после вторжения агрессорки на территорию Украины.

Мясо и мясные изделия

К примеру некоторые мясные консервы подорожали на 34% (218 рублей против 293 рубля). Копченые сосиски на 68% (220 рублей против 370 рублей).

подорожали на 34% (218 рублей против 293 рубля). Копченые на 68% (220 рублей против 370 рублей). Нарезная сырокопченая колбаса на 36% (101 рубль против 137 рублей, а в июне была 153 рубля).

на 36% (101 рубль против 137 рублей, а в июне была 153 рубля). "Врачебная" колбаса на 7% (392 рубля против 419 рублей, в июле была по 479 рубля).

Хлеб

Ржаной хлеб за чуть больше полугода подорожал на 12% (69 рублей против 77 рублей). Пиковая цена изделия была в июне, когда 86 рублей стоило 300 граммов хлеба.

за чуть больше полугода подорожал на 12% (69 рублей против 77 рублей). Пиковая цена изделия была в июне, когда 86 рублей стоило 300 граммов хлеба. Нарезной батон за этот период прибавил в цене 11% (35 рублей против 39 рублей). В мае за 400 грамм нужно было заплатить 48 рублей.

Другие продукты

Сметана подорожала на 41% (49 рублей против 69 рублей). Самая дорогая цена за 18 граммов продукта была зафиксирована на уровне 71 рубля.

подорожала на 41% (49 рублей против 69 рублей). Самая дорогая цена за 18 граммов продукта была зафиксирована на уровне 71 рубля. Яблоки Голден – на 7% (118 рублей против 126 рублей). Кило яблок этого сорта в начале июня стоило 172 рубля.

Голден – на 7% (118 рублей против 126 рублей). Кило яблок этого сорта в начале июня стоило 172 рубля. Сладкие газированные напитки – на 31% (122 рубля порта 160 рублей).

Почему цены растут

Экономический эксперт Пендзин объяснил, что цены в России растут в первую очередь из-за санационных ограничений. Поскольку то, что раньше в Россию поступало на прямую, теперь идет через посредников, через другие страны.

На сегодняшний момент все оборудование, стоящее на российских предприятиях – импортное. Это оборудование, стоящее сегодня на российских предприятиях пищевкусовой промышленности – импортное. На сегодняшний момент все то, что ездит по России – все те поезда, все те самолеты, весь тот автотранспорт, в большинстве своем, это импорт. И ограничение в поставке запчастей на предприятиях пищевкусовой промышленности, для инфраструктурных предприятий, транспортных, для любых предприятий – это очень большое удорожание в результате их работы,

– рассказывает он.

Как санкции влияют на удорожание продуктов

Чтобы понять взаимосвязь между санкциями и удорожанием продуктов в стране-агрессорке, эксперт приводит достаточно простой и понятный пример.

Если на предприятии раньше стояло 10 станков и оно выпускало, например, йогурт, а затем вдруг сломалось четыре станка и сремонтировать их нечем, то продолжает работать 6 станков, но издержки производства, в том числе содержание объектов, содержание персонала, рассчитываются на 10 станков, а не на 6.

То есть тот йогурт, ранее выпускавшийся на 10 станках, сейчас выпускается на 6. На него распространяются средства, которые тратятся на содержание всех 10 и в объемах выпуск йогурта уменьшился на 40%, а значит выросла его цена. Так примерно работает каждая отрасль россии,

– резюмирует Пендзин.