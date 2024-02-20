Как изменятся цены в 2024 году: прогноз Минэкономики

В 2024 году ожидается умеренный рост цен, который будет пропорционально соотноситься с уровнем инфляции. Такой вывод сделало министерство экономики в инфляционном отчете за 2023 год.

Ожидания относительно рынка

В Украине инфляция за 2023 год составила 5,1%. Ожидается, что в первые месяцы 2024 года, при условии отсутствия непредвиденных обстоятельств, темпы роста цен будут продолжать следовать тренду умеренной инфляции.

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Поэтому сейчас нет значительных предпосылок для уменьшения предложения или роста спроса, что может привести к изменению общего баланса цен. Могут быть только сезонные факторы, что повлияют на стоимость тех или иных продуктов на продовольственном рынке.

Замедление инфляции

Министерство экономики указывает, что замедление инфляции является результатом взаимодействия нескольких важных факторов.

! Одним из ключевых факторов стало быстрое адаптирование бизнеса, особенно агропромышленного сектора, где предложение товаров значительно превысило внутренний спрос, ограничен военными действиями. Несмотря на большие убытки аграрного сектора в результате войны АПК продолжает удовлетворять потребности рынка.

Минэкономики также отмечает, что из-за сложностей с морскими перевозками и ограничения на экспорт украинской продукции в некоторые европейские страны, на внутреннем рынке наблюдалось перенасыщение, что привело к снижению цен на продовольственные товары на 2,8% во втором полугодии.

Прогнозы

В 2024 году увеличение объемов экспорта поможет уменьшить влияние избытка некоторых товаров на внутреннем рынке. Ожидается, что рост потребительского спроса позволит производителям хотя бы частично возместить убытки и покрыть высокие расходы, вызванные военными действиями.

В начале года Национальный банк Украины оптимизировал свои прогнозы по инфляции, указывая на ожидаемый рост потребительских цен на 8,6% по итогам 2024 года.

! По прогнозам НБУ, инфляция наберет обороты во второй половине года, тогда как на начальных этапах года темпы роста цен будут оставаться в пределах умеренных.