Очікування щодо ринку

В Україні інфляція за 2023 рік становила 5,1%. Очікується, що в перші місяці 2024 року, за умови відсутності непередбачених обставин, темпи зростання цін будуть продовжувати слідувати тренду помірної інфляції.

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Тож нині немає значних передумов для зменшення пропозиції чи зростання попиту, що може призвести до зміни загального балансу цін. Можуть бути лише сезонні фактори, що вплинуть на вартість тих чи інших продуктів на продовольчому ринку.

Сповільнення інфляції

Міністерство економіки вказує, що сповільнення інфляції є результатом взаємодії кількох важливих факторів.

Цікаво! Одним із ключових факторів стало швидке адаптування бізнесу, особливо агропромислового сектору, де пропозиція товарів значно перевищила внутрішній попит, обмежений воєнними діями. Попри великі збитки аграрного сектору внаслідок війни АПК продовжує задовольняти потреби ринку.

Мінекономіки також зазначає, що через складнощі з морськими перевезеннями та обмеження на експорт української продукції до деяких європейських країн, на внутрішньому ринку спостерігалося перенасичення, що призвело до зниження цін на продовольчі товари на 2,8% у другому півріччі.

Прогнози

У 2024 році збільшення обсягів експорту допоможе зменшити вплив надлишку деяких товарів на внутрішньому ринку. Очікується, що зростання споживчого попиту дозволить виробникам хоча б частково відшкодувати збитки та покрити високі витрати, спричинені військовими діями.

На початку року Національний банк України оптимізував свої прогнози щодо інфляції, вказуючи на очікуване зростання споживчих цін на 8,6% за підсумками 2024 року.

До слова! За прогнозами НБУ, інфляція набере обертів у другій половині року, тоді як на початкових етапах року темпи зростання цін залишатимуться в межах помірних.