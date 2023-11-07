Чехия присоединилась к тренду: для украинских беженцев изменят условия временной защиты

В Чехии планируется изменить условия временной защиты украинских беженцев. Правительство рассматривает новые правила обеспечения наших граждан жильем и школой.

Чехия изменит условия для украинских беженцев

Сейчас известно, что украинцы смогут и дальше получать временную защиту в Чехии до конца марта 2025 года. Однако условия убежища уже в 2024 году изменятся.

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В правительстве предлагают сократить срок бесплатного размещения беженцев с 50 дней до 120 или 90 дней. Обновленный пакет законов Lex Ukrajina будет также касаться и маленьких украинцев. Для них отменят отдельную дату зачисления в детсад или школу.

Для украинцев больше не будут создавать специальные классы, а подстраивать обучение только для украинских учеников и студентов с временной защитой будут меньше года.

Парламентский комитет по безопасности Чехии принял поправку, что теперь не позволяет украинским беженцам, которым суд присудил депортацию, пользоваться временной защитой.

Ирландия хочет снизить поток украинских беженцев

Пока исполнение этого приговора откладывается до истечения срока временной защиты осужденного.

Ирландия тоже планирует определенные ограничение в отношении украинских беженцев, в частности, ввести оплату за жилье и сократить выплаты уже до конца 2023 года.

Страна предоставила убежище для 100 тысяч украинцев, однако их количество еженедельно увеличивается на 500 – 800 человек.

Цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение. Нам нужно принять меры, замедляющие поступление цифр, поэтому у нас будет больше времени, чтобы "догнать" размещение и другие вопросы,

– объяснил Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Также предлагается уменьшить количество безвозмездного жилья и побуждать беженцев искать работу. Несмотря на это, он отметил, что украинцам не будут отказывать во временной защите, но теперь государство будет учитывать помощь, которую оказывают другие европейские страны.