Чехія змінить умови для українських біженців

Нині відомо, що українці зможуть й надалі отримувати тимчасовий захист в Чехії до кінця березня 2025 року. Проте умови прихистку уже у 2024 році зміняться.

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В уряді пропонують скоротити термін безкоштовного розміщення біженців з 50 днів до 120 чи до 90 днів. Оновлений пакет законів Lex Ukrajina також стосуватиметься і маленьких українців. Для них скасують окрему дату зарахування до дитсадка або школи.

Для українців більше не створюватимуть спеціальні класи, а підлаштовувати навчання лише для українських учнів та студентів із тимчасовим захистом будуть менше ніж протягом року.

Парламентський комітет у справах безпеки Чехії ухвалив поправку, яка тепер не дозволяє українським біженцям, яким суд присудив депортацію, користуватися тимчасовим захистом.

Нагадаємо! Поки що виконання цього вироку відкладається до закінчення терміну тимчасового захисту засудженого.

Ірландія хоче зменшити потік українських біженців

Ірландія теж планує певні обмеження щодо українських біженців, зокрема запровадити оплату за житло та скоротити виплати уже до кінця 2023 року.

Нагадаємо! Країна надала прихисток для 100 тисяч українців, проте їх кількість щотижня збільшується на 500 – 800 людей.

Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження цифр, тому у нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання,

– пояснив Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Також пропонується зменшити кількість безоплатного житла та спонукати біженців шукати роботу. Попри це він наголосив, що українцям не відмовлятимуть у тимчасовому захисті, але тепер держава зважатиме на допомогу, яку надають інші європейські країни.