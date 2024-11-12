МВФ предупреждает: к чему на самом деле приведет пенсионная реформа

МВФ требует от украинского правительства внести изменения в пенсионное законодательство Украины. В частности, отказаться от специальных пенсий.

Что ждет украинских пенсионеров

Эксперт Андрей Павловский отметил, что МВФ также требует, чтобы все граждане получали пенсию по единым правилам и формуле, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал "I-UA.tv".

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Андрей Павловский Эксперт по социальным вопросам Там есть требование не увеличивать пенсии в течение определенного периода. Ведь в меморандуме указано, что таким образом хотят уменьшить бремя пенсионных расходов на госбюджет.

Павловский отмечает, что внедрение накопительной системы может привести к фатальным последствиям. Ведь для этого нет соответствующих экономических условий. Речь идет, в том числе о минимальной инфляции и росте экономики страны.

Специалисты МВФ и Всемирного банка не раз писала письма нашей власти, что во время войны и экономического кризиса, эту накопительную систему вводить нельзя. Ведь есть большие риски, что она превратится в большую пенсионную пирамиду,

– отмечает эксперт.

Обратите внимание! По мнению Павловского, необходимые экономические условия отсутствуют, в частности, из-за войны.