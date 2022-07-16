Украина пригрозила судом крупнейшим западным банкам из-за российской нефти

Украина требует, чтобы крупнейшие западные банки прекратили сотрудничество с россией в нефтяной сфере. Речь идет о не менее 4 банках.

В письмах, которые Украина направила руководителям банков, указывается, что предоставление кредитов компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, приводит к затягиванию войны против Украины.

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Письма с требованием прекратить сотрудничество с агрессором получили не менее 4 банков:

JPMorgan,

HSBC,

Citigroup,

Crédit Agricole.

На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что таким образом помогают режиму путина и поддерживают режим,

– заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.

По его словам, Министерство юстиции собирается подать против банков иск в Международный уголовный суд после окончания войны. СБУ уже собирает информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским ископаемым топливом.

В письмах банкам также отмечается, что им запретят участвовать в послевоенном восстановлении Украины в случае продолжения сотрудничества с россией.

Какова вероятность эмбарго на российский газ

Вскоре представители стран-членов Евросоюза соберутся, чтобы обсудить очередной пакет санкций против россии. Но не стоит рассчитывать, что в него включат эмбарго на газ из страны-агрессора. Об этом во время телемарафона отметил журналист Рикард Йозвяк.

Он добавил, что украинцы могут быть несколько разочарованы новым пакетом санкций. Более того, он в очередной раз подчеркнул, что его, скоре, следует назвать дополненным шестым, а не полноценным седьмым. В нем речь пойдет о путях обхода санкций россией. Также список пополнится новыми именами, на которые будут наложены ограничения.

Будут рассматриваться также санкции на золото. Кроме того, будут обсуждать верхний предел цен на нефть. Но остаются две большие проблемы: газ и ядерная энергетика. Их, вероятно, не включат в санкции.

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