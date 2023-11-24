Украинские АЗС установили скидки на горючее по случаю "черной пятницы"

Большие украинские сети АЗС установили скидки на бензин и дизель в день "черной пятницы". Кое-где на литре горючего можно сэкономить до 8 гривен.

Какие АЗС установили скидки

Скидки на бензин и дизельное горючее установили, в частности, большие сети АЗС. Например, WOG снизила цену на горючее на 6 гривен, а также на 2 гривны снизила цену на газ. Эти скидки будут действовать в период 24-26 ноября.

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Эта скидка может быть еще больше при расчете банковскими карточками с программой лояльности.

Цену на горючее также снизила сеть ОККО. В период 24-26 ноября там будут действовать скидки от 8 гривен за литр бензина А-95 и 7 гривен за дизельное топливо. Также на 50 копеек подешевеет автогаз.

А сеть KLO ввела скидки до 5 гривен на каждые 5 литров горючего.

Сколько стоит горючее

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 24 ноября:

Бензин А-95 - 56,42 (- 1,45 гривны) за литр;

Дизельное топливо – 52,73 (- 1,90 гривны) за литр;

Автогаз - 36,07 (+ 0,14 копеек) за литр.

Напомним, что из-за ситуации на польской границе рынок автомобильного газа в Украине переживает кризис. Топливо дорожает, а его запас иссякает.

Именно через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В общем, стоимость газа уже