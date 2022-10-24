В Чернигове начали отапливать жилые дома: подключение будет длиться несколько дней

Отопление жилых домов в Чернигове, обслуживаемых АО "Облтеплокоммунэнерго", началось 24 октября. Дома, обслуживаемые Черниговской ТЭЦ, начнут подключать к отоплению 25–26 октября.

Об этом сообщил председатель правления АО "Облтеплокоммунэнерго" Алексей Щербина. На запуск системы и доставку тепла в дома понадобится несколько дней.

К теме: Готовимся к холодной зиме: как сохранить тепло в доме

С сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Поэтому сейчас проводятся все пусковые операции по котельным и подключение домов. Это все в течение нескольких дней будет происходить. Сначала включаются котельные, затем запускается теплосеть, включаются тепловые насосы, потом уже настраивается внутридомовая система отопления, – рассказывает он.

25–26 октября подключать к отоплению дома, обслуживаемые Черниговской ТЭЦ. Как сообщил заместитель городского головы Чернигова Виктора Геращенко, в настоящее время в Министерстве решают вопрос об увеличении лимитов природного газа.

Отопительный сезон в Чернигове начался с 17 октября. В первую очередь подключили к отоплению городские больницы и роддом. Как говорится в распоряжении, сегодня кроме жилого сектора получат тепло и детские сады, в которых созданы условия для безопасного пребывания.

В школы отопления будут поставляться с 31 октября. В целом же, по информации начальника Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, 24 октября отопительный сезон начался в 47 из 57 общин области.

В каких еще городах уже начался отопительный сезон

В Киеве подавать тепло в жилые дома начали 23 октября. Это сделали из-за похолодания и для предотвращения перегрузки энергосистемы из-за включения электрообогревателей.

Также отопительный сезон сегодня начался в 13 общинах Сум. Тепло доходит до жилых домов.

Тепло в учебных заведениях, здравоохранении и культуре начало появляться в Чортковской общине Тернопольской области и Кропивницком.