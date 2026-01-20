Чернобыльская АЭС запитана от энергосистемы несмотря на ночную атаку, - Минэнерго

В ночь на вторник, 20 января, российские военные в очередной раз атаковали узлы энергетической инфраструктуры. Эти объекты обеспечивают питание Чернобыльской зоны отчуждения.

Подключена ли ЧАЭС к сети?

Однако, несмотря на обстрел, ЧАЭС до сих пор запитана от украинской объединенной энергосистемы, сообщили в Минэнерго. Прямой угрозы для населения и окружающей среды в настоящее время нет.

Ночью враг продолжил целенаправленный энергетический террор, нанеся массированный ракетно-дроновый удар. Однако благодаря слаженной работе энергетиков все объекты Чернобыльской АЭС, в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней, а персонал станции продолжает мониторить ситуацию в усиленном режиме.

Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак,

– подчеркнули в ведомстве.