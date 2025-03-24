У кого из пенсионеров заберут доплату по возрасту с 1 апреля

Часть украинских пенсионеров получает доплату по возрасту. Однако, вследствие проведения мартовской индексации, эти надбавки могут быть отменены.

Почему отменяют доплату по возрасту

Дело в том, что доплату по возрасту могут получать пенсионеры чьи выплаты менее 10 340,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Соответственно, если пенсия после индексации достигла этой суммы, то доплата по возрасту будет отменена. Также эта надбавка может уменьшиться.

Например, если пенсия выросла до 10 300 гривен, то доплата по возрасту будет только 40 гривен.

Обратите внимание! Проиндексированные пенсии начали поступать пенсионерам уже в марте.

Какая сейчас доплата по возрасту

Пенсионеры старше 70 лет, которые получают пенсию по возрасту, имеют право на такую доплату. Размер этой надбавки сейчас:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту 300 гривен;

имеют право на доплату по возрасту 300 гривен; от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

– 456 гривен; от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту назначается пенсионеру автоматически.