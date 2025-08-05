Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня. Это произошло после того, как компания OMV Petrom недополучила 184 000 тонн азербайджанской нефти.

Что произошло в Румынии по нефти из Азербайджана?

Причиной стало ее загрязнение, передает 24 Канал со ссылкой на сайт министерства энергетики Румынии.

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Компания OMV Petrom сообщила ведомству страны, что в период с 16 по 18 июля она приняла танкер с азербайджанской нефтью (92 тысяч тонн). Вследствие повторного анализа во время разгрузки было установлено, что эта партия нефти загрязнена органическими хлоридами еще на этапе загрузки.

После проведенных анализов Petrom отказалась от еще одной поставки в 92 тысяч тонн. То есть 184 тысячи тонн импортной нефти стали недоступными для поставки на нефтеперерабатывающий завод Petrobrazi.

Поэтому компания обратилась с просьбой о временном выделении 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из стратегических запасов. Таким образом эти запасы должны были бы:

обеспечить непрерывную работу завода Petrobrazi;

сохранить равновесие на национальном рынке нефтепродуктов.

Следует добавить, что другие нефтеперерабатывающие заводы не смогли принять загрязненную нефть, а главные международные источники импорта нефти (BTC, CPC) были загрязнены или заблокированы

При таких обстоятельствах было констатировано наличие локальной кризисной ситуации, вызванной серьезными нарушениями в поставках нефти,

– говорится на сайте ведомства.

Выделение нефтепродуктов из стратегических запасов разрешается только в случае объявления чрезвычайной ситуации – кризисного уровня, с предварительным уведомлением Европейской комиссии – DG Energy, что и сделало Министерство энергетики Румынии.

Важно! Также было санкционировано выделение топлива из стратегических запасов, сформированных OMV Petrom, что позволило обеспечить непрерывную работу нефтеперерабатывающего завода и избежать серьезного сбоя на национальном топливном рынке.