"Не скажу, что киевлянам повезет": эксперт призывает ввести чрезвычайное положение в столице

Украинское правительство должно объявить чрезвычайное положение в столице. Дело в том, что энергосистема Киева серьезно разрушена.

Что сейчас происходит в Киеве

А отремонтировать ее в оперативном режиме с весны по осень 2026 года было невозможным заданием, о чем сообщил эксперт по энергетике, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт пояснил: привести в порядок техническое состояние ТЭЦ Киева пока было невозможно. Но подстанции "Укрэнерго" оказались "самым слабым звеном".

Юрий Корольчук Соучредитель Института энергетических стратегий В том числе "Укрэнерго" убаюкали обещаниями "высших товарищей", что к зиме наступит либо энергетическое перемирие, либо вообще мир. И поэтому можно работать и ремонтировать вполсилы. Поэтому сейчас проблема в большей степени касается подстанций "Укрэнерго", которое провалило оперативный ремонт и защиту подстанций. А также не учло предупреждения и ожидавшегося еще с весны этого года появления реактивных дронов.

Эксперт добавил: в условиях отсутствия надлежащего финансирования, дефицита средств, запасов соответствующего оборудования, которое не совсем соответствует техническим требованиям, подготовить подстанции, поврежденные в течение отопительного сезона 2025–2026 годов, было "просто нереально".

Что предлагает сделать эксперт

Корольчук подчеркивает: все, что может сейчас сделать правительство, – это ввести чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области.

Это даст правительству возможность организовать процесс выделения резервных средств, а также резервного оборудования и резервных людских ресурсов.

Не скажу, что киевлянам повезет и все будет хорошо. Даже при условии теплой зимы ситуация не улучшится,

– отметил эксперт.

Он пояснил: проблема заключается в том, что на сегодняшний день необходимо найти технический военный ответ Украины на технические военные характеристики реактивных дронов России. Или "снова ждать неожиданного мира и, по крайней мере, того, что зима пройдет без обстрелов".

Напомним, что Киев практически полностью не выполнил необходимые меры по подготовке к обстрелам. Об этом заявил Владимир Зеленский. Сейчас столица получила отдельное задание, как заявил президент Украины.

В целом Россия планирует уничтожить до 90% электро- и теплоснабжения в больших городах. Основными целями станут Киев, Одесса и Харьков. Россияне планируют наносить удары по атомным электростанциям.