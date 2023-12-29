Официальный курс доллара приближается к 38 гривен: что с валютой сегодня

Доллар от НБУ за сегодня достиг почти 38 гривен. Валюта выросла на рекордные 37 копеек, а евро вообще более чем на 50 копеек.

Официальный курс 29 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 29 декабря достиг 37,98 гривны за доллар. Стоимость выросла на 37 копеек против курса 28 декабря.

Читайте также Растут перед Новым Годом: какие продукты подорожали перед праздником

Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 42,20 гривны. Стоимость выросла на 57 копеек в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 1 января:

Доллар – 38 гривен,

Евро – 41,99 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 29 декабря доллар стоит:

В банках покупка составляет 38 гривен , а продажа – 38,80 грн.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 38,20 гривны , а продажа – 38,89 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38,60 гривны, а продажа – 38,81 гривны.

Сколько будет стоить доллар в январе

Как сообщил 24 Каналу экономист Даниил Монин, за 3 недели декабря Нацбанк продал в конце года на межбанке около 2,4 миллиарда долларов валюты, а с 18 по 22 декабря – 978 миллионов долларов. Такое поведение стало для эксперта неожиданностью.

Даниил Монин Экономист Если при таких сравнимых объемах в октябре НБУ укреплял курс, то сейчас он его наоборот резко ослабляет и на 29 декабря у нас есть 37,98 гривны официального курса.

Как прогнозирует Монин, если Украина до 31 января не получит денег или определенности по финансированию, то скорее всего курс в январе пойдет к отметке 40 – 41 гривен за доллар.