Что будет с долларом, если НБУ "отпустит" безналичный курс

На прошлой неделе наличный рынок "штормило" из-за новостей о возможной отмене фиксированного курса. Однако сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

Что происходит на наличном рынке сейчас и каким будет курс гривны по отношению к доллару до конца июля , 24 канала рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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Какая ситуация на наличном рынке

В конце прошлой недели наличный курс доллара и евро стабилизировался после всплеска: курс покупки опустился ниже отметки 37 гривен за доллар, а продажа была на уровне 37,15 – 37,20 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это вполне ожидаемая реакция рынка после более мягкой информационной повестки относительно вероятного отказа от фиксированного курса в безналичном сегменте. Но, похоже, потенциал этого фактора влияния исчерпан: на рынке сформировался консенсус между предложением и спросом.

Поэтому при условии, что на этой неделе вопрос гибкого курса не будет актуализирован, курс будет содержаться в текущем коридоре с тенденцией к уменьшению спреда между курсами купли и продажи.

Угрозы для рынка

По словам Золотько, валютный рынок все еще нервен из-за переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинского зерна:

С одной стороны, разблокировка портов и начало экспорта – хорошая новость для гривны, ведь это частично восстановит поток валютной выручки в страну.

С другой стороны, возобновление экспорта зерна Национальный банк называл одной из предпосылок для возврата к режиму инфляционного таргетирования, а затем – и к гибкому курсообразованию на межбанке.

Если НБУ "отпустит" курс, то это неизбежно приведет к временному повышению турбулентности на рынке , объясняет банкир. В таком случае главным ориентиром для безналичного рынка станет наличный.

Каким будет курс доллара в июле

Но отмена фиксированного курса не станет очень болезненной для рынка. Так как такие новости периодически появляются, рынок уже подготовился – курс на наличном рынке вырос только в ожидании этого решения. Поэтому решение уже не будет иметь такого сильного эффекта.

После нескольких слухов о восстановлении режима гибкого курсообразования рынок все более спокойно относится к этой перспективе. Поэтому ранее сделанный прогноз курсового коридора до конца июля остается актуальным: по моему мнению, курс будет находиться в диапазоне 36,0 – 38,5 гривны за доллар,

– резюмирует Анна Золотько.

Напомним, что недавно системные банки Украины сравнили безналичный курс с наличным. Это решение поможет бороться с "карточными" туристами, наживавшимися на курсовой разнице в Украине и за рубежом.

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