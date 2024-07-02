Правительство прогнозирует, что темпы потребительской инфляции снизятся до 2027 года
Источник:"Правительственный портал"
Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, инфляция в Украине в течение двух последующих лет не превысит 10,4% в годовом измерении. Зато в 2027 году снизится до 5,9%.
Как могут вырасти цены
Прогнозируется, что в декабре 2025 года потребительские цены вырастут на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2026 году они вырастут на 10,4%.
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Авторы Бюджетной декларации отмечают, что в среднесрочном периоде денежно-кредитная политика Национального банка будет возвращаться к режиму инфляционного таргетирования.
Сдерживанию роста потребительских цен будут способствовать:
- мораторий на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги;
- сниженный потребительский спрос из-за высоких рисков безопасности;
- насыщенность рынка товарами.
С другой стороны, на повышение цен будут влиять такие факторы, как:
- затратные факторы (предыдущее повышение цен производителей, новые разрушения, подорожание логистики);
- ограниченные финансовые ресурсы предприятий.