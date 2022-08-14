Если война затянется на годы: как будет выживать экономика Украины

Военные эксперты говорят о том, что война может перейти в затяжную фазу, если будет недостаточно тяжелого вооружения. Соответственно, украинской экономике нужно быть готовой к разным сценариям.

Международный валютный фонд уже прогнозирует падение экономики на 35% в 2022 году. Однако произошло несколько положительных событий, поэтому этот процент опустился до 30. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По его словам, зерновое соглашение улучшило оценку будущего украинской экономики. Однако то, что падение в этом году будет значительным – это правда.

Как будет выживать экономика Украины

По словам специалиста, частично нам должна улучшить ситуацию помощь с Запада. Она необходима.

Что касается другого, то здесь нужно понимать, что в эти годы мы все станем несколько беднее. Нужно воспринимать некоторые вещи, какие они есть. Государство не может улучшить инвестиционный климат во время войны,

– объяснил Фурса.

Поэтому, как он добавил, государству сейчас нужно очень много денег для сохранения макрофинансовой стабильности.

Кроме этого, украинский бизнес очень гибкий, экономическая ситуация в августе намного лучше, чем в марте.

Что для украинской экономики означает возобновление работы McDonald's

Кстати, большой бизнес тоже возвращается в Украину. Сеть McDonald's заявила о возобновлении работы в некоторых регионах страны.

"С одной стороны, это символизм, с другой – это означает, что McDonald's обычно имеет поставки из внутреннего бизнеса страны. То есть весь свой ассортимент пытаются обеспечить благодаря компаниям, производящим продукцию в Украине", – добавил Фурса.

Соответственно это означает запуск многих производств и малого и среднего бизнеса.

Арестович о возвращении McDonald's

Возобновление работы сети McDonald's в Украине не только хорошая новость для любителей скорой пищи. Также это один из важных сигналов о стратегической инициативе наших войск на поле боя. Такое утверждение озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Вероятно, он имел в виду, что возобновление работы такой крупной компании как Mc'Donald's означает, что мир поверил в возможность Украины обеспечить безопасность на большинстве территории.

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