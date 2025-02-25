Дефицит бюджета – 38 миллиардов: что будет с экономикой Украины
Несмотря на дефицит в бюджете размером 38 миллиардов долларов, экономика Украины демонстрирует устойчивые положительные тенденции. Она продолжит расти как и в 2025 году, так и в 2027 году.
Инфляция также стабилизируется, прогнозируется снижение до 8,4%. Более подробным прогнозом с 24 Каналом поделился член Совета Нацбанка Украины и доктор экономических наук Василий Фурман.
Смотрите также В НБУ ответили вырастет ли курс доллара в ближайшее время
О потенциале экономики
Экономика Украины продолжает расти: как и в прошлом году, так и в этом году. По прогнозам Национального банка, рост будет продолжаться и в 2026 и 2027 годах. Несмотря на это, для восстановления экономики после завершения активной фазы боевых действий необходим достаточно быстрый рост, на уровне 7% и более.
Такие темпы развития вполне реальны, ведь после начала большой войны в 2022 году падение экономики составило 30%, но уже в 2023 году наблюдался рост на 5%, а в 2024 году – на 3,4%. Пока еще не удалось достичь уровня 2021 года, что дает основания для дальнейшего роста в ближайшие годы.
Важно Часть украинцев получит помощь почти 11 тысяч гривен от ООН: кому поступят средства
Что с инфляцией
Инфляция в Украине также продолжает стабилизироваться: после 27% в 2022 году, в 2023 году она снизилась до 5%, и уже к концу 2024 года увеличилась до 12%. Однако Национальный банк прогнозирует дальнейшее снижение до 8,4% в 2025 году, то есть инфляция является умеренной и контролируемой.
Рост инфляции объясняется плохим урожаем из-за засухи, что значительно повлияло на цены на продовольственные товары,
– пояснил Василий Фурман.
Что будет с курсом гривны
На валютном рынке гривна находится под контролем, а золотовалютные резервы Национального банка стабильно растут. Прогноз на конец года – более 40 миллиардов долларов.
Смотрите также Почему платежки за газ приходят с долгами, если все оплачено
В 2024 году Украина получила 42 миллиарда долларов помощи. В 2025 году дефицит бюджета составляет 38 миллиардов долларов. Покрыть его планируют за счет международной финансовой поддержки.
Со всеми партнерами уже есть соответствующие договоренности,
– отметил экономист.
Риски получения международной помощи в 2025 году меньше, чем в 2024 году.