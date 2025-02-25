Дефицит бюджета – 38 миллиардов: что будет с экономикой Украины

Несмотря на дефицит в бюджете размером 38 миллиардов долларов, экономика Украины демонстрирует устойчивые положительные тенденции. Она продолжит расти как и в 2025 году, так и в 2027 году.

Инфляция также стабилизируется, прогнозируется снижение до 8,4%. Более подробным прогнозом с 24 Каналом поделился член Совета Нацбанка Украины и доктор экономических наук Василий Фурман.

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О потенциале экономики

Экономика Украины продолжает расти: как и в прошлом году, так и в этом году. По прогнозам Национального банка, рост будет продолжаться и в 2026 и 2027 годах. Несмотря на это, для восстановления экономики после завершения активной фазы боевых действий необходим достаточно быстрый рост, на уровне 7% и более.

Такие темпы развития вполне реальны, ведь после начала большой войны в 2022 году падение экономики составило 30%, но уже в 2023 году наблюдался рост на 5%, а в 2024 году – на 3,4%. Пока еще не удалось достичь уровня 2021 года, что дает основания для дальнейшего роста в ближайшие годы.

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Что с инфляцией

Инфляция в Украине также продолжает стабилизироваться: после 27% в 2022 году, в 2023 году она снизилась до 5%, и уже к концу 2024 года увеличилась до 12%. Однако Национальный банк прогнозирует дальнейшее снижение до 8,4% в 2025 году, то есть инфляция является умеренной и контролируемой.

Рост инфляции объясняется плохим урожаем из-за засухи, что значительно повлияло на цены на продовольственные товары,

– пояснил Василий Фурман.

Что будет с курсом гривны

На валютном рынке гривна находится под контролем, а золотовалютные резервы Национального банка стабильно растут. Прогноз на конец года – более 40 миллиардов долларов.

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В 2024 году Украина получила 42 миллиарда долларов помощи. В 2025 году дефицит бюджета составляет 38 миллиардов долларов. Покрыть его планируют за счет международной финансовой поддержки.

Со всеми партнерами уже есть соответствующие договоренности,

– отметил экономист.

Риски получения международной помощи в 2025 году меньше, чем в 2024 году.