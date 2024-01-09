Самые существенные изменения – на черном рынке: какой курс доллара ждать сегодня

Покупка банками и обменниками валют не сильно изменилась. Другое дело продажи, которые выросли в цене. В то же время на черном рынке наблюдается самое существенное оживление.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,4 гривны (без изменений против 8 января ), а продажа – 39,30 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,10 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,90 гривны (-6 копеек), а продажа – 39,50 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,70 гривны (без изменений), а продажа – 43,30 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,40 гривны (+10 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 42,80 гривны (+10 копеек), а продают за 43,09 гривны (+12 копеек).

Что будет с долларом

Как сообщил в эфире телемарафона глава НБУ Андрей Пышный, передает 24 Канал, курс в 2024 году будет колебаться в зависимости от влияния внешних факторов – сезонность и изменения внутри рынка.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные сомнения.

По словам Пышного, регулятор и дальше ставит цель удерживать курсовую стабильность и популяризировать гривну.

В 2023 году Нацбанк перешел от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Еще в 2022 году, после начала полномасштабной войны, регулятор вынужден был ввести фиксированный курс: сначала он составлял 20,2 гривны, а впоследствии 36,6 гривны. Таким образом, это спровоцировало образование множественности курса.