В прошлом году Россия и Китай подписали соглашение до 2030 года, в частности в энергетической сфере, где Россия обязуется поставлять энергоресурсы без перебоев. Это вызывает вопросы относительно усиления газовой зависимости России от Китая, что может привести к краху России.

Если Китай прекратит покупать российскую нефть, то России придет конец

Как рассказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью 24 Каналу, что после того, как Россия потеряла экспортные рынки на Западе, она оказалась в полной зависимости от Китая, который стал основным покупателем и финансовым партнером.

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Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Главный тот, кто покупает и платит деньги. Фактически, когда Россия потеряла свои экспортные рынки на Западе, она упала в полную зависимость Китая, который и диктует цены.

По словам Макогона, если Китай прекратит покупать российскую нефть, это будет иметь катастрофические последствия для России, поскольку треть ее федерального бюджета зависит от экспорта нефти и газа. Также он выражает уверенность, что зависимость России от Китая будет только расти.

Напомним! В 2024 году Россия столкнулась с проблемами при экспорте нефтепродуктов морским путем, что привело к уменьшению объемов переработки сырья. За прошлый год морской экспорт нефтепродуктов упал на 9,1%, до 113,7 миллиона тонн.