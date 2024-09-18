В 2025 году расходы на социальные выплаты планируют сократить

В бюджете на следующий год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты. Это связано с сокращением социального бюджета в целом.

Что будет с финансированием соцвыплат

Как сообщает первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак, до начала войны социальные расходы были крупнейшими в бюджете страны.

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Сейчас они уступили первое место из-за приоритетного финансирования безопасности и обороны.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины Почти 100% социального бюджета сейчас покрываются международными партнерами – преимущественно кредитами, а не грантами. Это означает, что фактически мы финансируем социальные выплаты в долг, в частности пенсии.

Она также отметила, что сейчас министерство разработало проект реформы солидарной пенсионной системы. По мнению чиновницы, пенсионную систему срочно надо реформировать.

Я ежедневно работаю с тем, каким образом у нас выплачиваются пенсии. Скажем честно, когда социальные опросы показывают, что граждане не понимают, По какому принципу, по каким правилам, почему в таком размере у нас выплачиваются пенсии? Я их понимаю. Система фантастически сложная, имеет очень много коллизий, не является достаточно справедливой,

– добавляет Дарья Марчак.

Заместитель министра также добавила, что изменений в выплатах ВПО пока не планируется, поскольку все ключевые изменения уже были проведены.