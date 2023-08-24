Ожидаем "бум": прибыль по депозитам может существенно возрасти

По прогнозам эксперта ставки по гривневым депозитам будут снижаться, несмотря на это, сентябрь может стать достаточно прибыльным для граждан, вложивших туда средства. В общем, сейчас можно говорить о достаточно стабильной экономической ситуации в стране, ведь время самых высоких ставок по гривневым вкладам подошло к концу.

Какая сейчас ситуация с депозитами

В комментарии 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев рассказал, что уменьшение учетной ставки на 3 процентных пункта – до 22%. Это дало толчок к пересмотру банками собственных процентных ставок.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Благодаря этому можно сделать некоторые выводы и обозначить вектор будущего этого сегмента.

Время самых высоких ставок по гривневым вкладам подошло к концу, что свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране. ​ В первую очередь, это касается улучшенного макропрогноза: к концу года ВВП страны может вырасти до 2,9%.

За июль – август уменьшение средних ставок по гривневым вкладам с размещением до 1 года составило до 2,5 – 3% с последующей тенденцией к понижению.

Рост средних ставок по долларовым вкладам составил от 1,5% до 2%, а в евро – от 1,5% до 1,8%.

Максимальные ставки на валютные депозиты на срок до 1 года составляют: до 3% в долларах и до 2,4% в евро.

В общей структуре депозитов уже более 17% составляют именно валютные вклады с тенденцией к дальнейшему росту.

Более 90% новых вкладов открываются на срок от 3 месяцев. С момента пересмотра учетной ставки НБУ тренд на увеличение срочности вкладов также изменился, и сейчас банки снова вернулись к практике предоставления наилучших предложений клиентам при размещении депозитов на сроки 3-6 месяцев.

С учетом низкой инфляции доходность гривневых вкладов остается достаточно высокой: в зависимости от срока она составляет до 3 – 5%;

Доходность валютных вкладов существенно возросла, по состоянию на конец августа можно говорить об определенной "соразмерности" доходов по гривневым и валютным депозитам, что позволяет гражданам выбирать, в какой валюте хранить средства.

К тому же, с января по август наблюдается значительное замедление инфляции (по прогнозу до конца года инфляция составит лишь 10,8%, что почти в 2,5 раза меньше, чем было в прошлом году).

В течение следующей недели сегмент депозитов будет находиться в активной фазе изменений трендов: будет продолжаться постепенное уменьшение процентов по гривневым вкладам, зато медленно, но достаточно системно, будут расти ставки по валютным депозитам,

– заключает эксперт.

Прогнозы на осень: чего ждать

Как говорит Замотаев, ситуация в сентябре в сегменте депозитов станет логическим продолжением июля – августа.

Проценты по гривневым вкладам будут постепенно уменьшаться, при этом будет расти привлекательность валютных депозитов.

Дополнительно может случиться и так, что Нацбанк в сентябре снова пересмотрит размер учетной ставки. Следовательно, регулятор может сократить ее на 1 – 2 процентных пункта. Есть из имеющихся 22% до 20%.

А до конца года специалисты регулятора склоняются к еще большему уменьшению ставки – до 18%,

– говорит Дмитрий.

Какой будет прибыль граждан

Напомним, что размер учетной ставки на фоне низкого уровня инфляции является ориентиром не только для банков, но и для потенциальных вкладчиков. Все потому, что развитие гривневых депозитов – это главным образом получение прибыли для граждан.

При стабильной экономической ситуации и "незаметной" инфляции хорошей будет считаться чистая прибыль

Именно поэтому верным будет подчеркнуть, что в сентябре, несмотря на снижение ставок, если убрать инфляционные показатели, чистая прибыль гривневых вкладов с размещением до 1 года составит до 5%,

– прогнозирует Дмитрий Замотаев.

Следовательно, можно заключить, что несмотря на снижение ставок по гривневым вкладам, именно благодаря высокой прибыли, они будут оставаться достаточно привлекательными для клиентов.

Главные характеристики рынка

По оценкам экспертов, в сентябре следует ожидать:

Средние ставки по вкладам от 3 месяцев не изменятся и составят около 13-14%, а ставки на депозиты от 6 месяцев до 1 года ставки снизятся до 1 – 2 процентных пунктов – до 15 – 16%;

Ставки по валютным депозитам будут постепенно расти: средние проценты по вкладам в долларах со сроком размещения до 1 года увеличатся до 2,3 – 2,5% годовых, а в евро – до 2%;

Доля валютных депозитов в общей структуре вкладов может возрасти до 20%;

Учитывая возможную прибыль, наиболее популярны у граждан будут вклады до 1 года: более 80% новых вкладов в гривне и почти 90% в долларах и евро будут открываться сроком от 9 месяцев до 1 года;

Дальнейшее снижение учетной ставки может значительно ускорить процесс снижения ставок по гривневым вкладам, однако у валютных вкладов будет свой собственный "темп", ведь размер учетной ставки не является прямым поводом для побуждения банков развивать валютные депозитные программы.

Таким образом, в сентябре тенденция к сокращению процентов по гривневым вкладам будет в самом разгаре. И не исключаем, что при определенных положительных обстоятельствах, как, например, сокращение инфляции до показателя 10% и даже меньше, может спровоцировать "бум".

Речь идет о сегменте именно гривневых вкладов на 3 месяца – 6 месяцев, ведь чистая прибыль по таким депозитам может возрасти до 6 – 6,5%.