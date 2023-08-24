В комментарии 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев рассказал, что уменьшение учетной ставки на 3 процентных пункта – до 22%. Это дало толчок к пересмотру банками собственных процентных ставок.

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Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Благодаря этому можно сделать некоторые выводы и обозначить вектор будущего этого сегмента.
  • Время самых высоких ставок по гривневым вкладам подошло к концу, что свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране. В первую очередь, это касается улучшенного макропрогноза: к концу года ВВП страны может вырасти до 2,9%.
  • За июль – август уменьшение средних ставок по гривневым вкладам с размещением до 1 года составило до 2,5 – 3% с последующей тенденцией к понижению.
  • Рост средних ставок по долларовым вкладам составил от 1,5% до 2%, а в евро – от 1,5% до 1,8%.
  • Максимальные ставки на валютные депозиты на срок до 1 года составляют: до 3% в долларах и до 2,4% в евро.
  • В общей структуре депозитов уже более 17% составляют именно валютные вклады с тенденцией к дальнейшему росту.
  • Более 90% новых вкладов открываются на срок от 3 месяцев. С момента пересмотра учетной ставки НБУ тренд на увеличение срочности вкладов также изменился, и сейчас банки снова вернулись к практике предоставления наилучших предложений клиентам при размещении депозитов на сроки 3-6 месяцев.
  • С учетом низкой инфляции доходность гривневых вкладов остается достаточно высокой: в зависимости от срока она составляет до 3 – 5%;
  • Доходность валютных вкладов существенно возросла, по состоянию на конец августа можно говорить об определенной "соразмерности" доходов по гривневым и валютным депозитам, что позволяет гражданам выбирать, в какой валюте хранить средства.

В течение следующей недели сегмент депозитов будет находиться в активной фазе изменений трендов: будет продолжаться постепенное уменьшение процентов по гривневым вкладам, зато медленно, но достаточно системно, будут расти ставки по валютным депозитам,
– заключает эксперт.

Как говорит Замотаев, ситуация в сентябре в сегменте депозитов станет логическим продолжением июля – августа.

Дополнительно может случиться и так, что Нацбанк в сентябре снова пересмотрит размер учетной ставки. Следовательно, регулятор может сократить ее на 1 – 2 процентных пункта. Есть из имеющихся 22% до 20%.

А до конца года специалисты регулятора склоняются к еще большему уменьшению ставки – до 18%,
– говорит Дмитрий.

Напомним, что размер учетной ставки на фоне низкого уровня инфляции является ориентиром не только для банков, но и для потенциальных вкладчиков. Все потому, что развитие гривневых депозитов – это главным образом получение прибыли для граждан.

Именно поэтому верным будет подчеркнуть, что в сентябре, несмотря на снижение ставок, если убрать инфляционные показатели, чистая прибыль гривневых вкладов с размещением до 1 года составит до 5%,
– прогнозирует Дмитрий Замотаев.

Следовательно, можно заключить, что несмотря на снижение ставок по гривневым вкладам, именно благодаря высокой прибыли, они будут оставаться достаточно привлекательными для клиентов.

По оценкам экспертов, в сентябре следует ожидать:

  • Средние ставки по вкладам от 3 месяцев не изменятся и составят около 13-14%, а ставки на депозиты от 6 месяцев до 1 года ставки снизятся до 1 – 2 процентных пунктов – до 15 – 16%;
  • Ставки по валютным депозитам будут постепенно расти: средние проценты по вкладам в долларах со сроком размещения до 1 года увеличатся до 2,3 – 2,5% годовых, а в евро – до 2%;
  • Доля валютных депозитов в общей структуре вкладов может возрасти до 20%;
  • Учитывая возможную прибыль, наиболее популярны у граждан будут вклады до 1 года: более 80% новых вкладов в гривне и почти 90% в долларах и евро будут открываться сроком от 9 месяцев до 1 года;
  • Дальнейшее снижение учетной ставки может значительно ускорить процесс снижения ставок по гривневым вкладам, однако у валютных вкладов будет свой собственный "темп", ведь размер учетной ставки не является прямым поводом для побуждения банков развивать валютные депозитные программы.

Таким образом, в сентябре тенденция к сокращению процентов по гривневым вкладам будет в самом разгаре. И не исключаем, что при определенных положительных обстоятельствах, как, например, сокращение инфляции до показателя 10% и даже меньше, может спровоцировать "бум".

Речь идет о сегменте именно гривневых вкладов на 3 месяца – 6 месяцев, ведь чистая прибыль по таким депозитам может возрасти до 6 – 6,5%.