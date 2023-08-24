Яка зараз ситуація з депозитами

У коментарі 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв розповів, що зменшення облікової ставки на 3 відсоткові пункти – до 22%. Це дало потужний поштовх до перегляду банками власних процентних ставок.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Завдяки цьому можна зробити певні висновки та означити вектор майбутнього цього сегменту.

Час найвищих ставок за гривневими вкладами добіг кінця, що свідчить про стабільність економічної ситуації в країні. ​Насамперед це стосується покращеного макропрогнозу: до кінця року ВВП країни може зрости до 2,9%.

​До того ж із січня по серпень спостерігається значне уповільнення інфляції (за прогнозом до кінця року інфляція складе лише 10,8%, що майже у 2,5 раза менше, ніж було торік).

За липень – серпень зменшення середніх ставок за гривневими вкладами з розміщенням до 1 року склало до 2,5 – 3% з подальшою тенденцією до зниження.

Зростання середніх ставок за доларовими вкладами склало від 1,5% до 2%, а у євро – від 1,5% до 1,8%.

Максимальні ставки на валютні депозити терміном до 1 року становлять: до 3% у доларах та до 2,4% у євро.

В загальній структурі депозитів вже понад 17% складають саме валютні вклади з тенденцією до подальшого зростання.

Понад 90% нових вкладів відкриваються терміном від 3 місяців. З моменту перегляду облікової ставки НБУ тренд на збільшення строковості вкладів також змінився і зараз банки знову повернулися до практики надання найкращих пропозицій клієнтам при розміщенні депозитів на терміни 3 – 6 місяців.

З урахуванням низької інфляції прибутковість гривневих вкладів залишається досить високою: залежно від терміну вона складає до 3 – 5%;

Прибутковість валютних вкладів суттєво зросла, станом на кінець серпня можна говорити про певну "співмірність" доходів за гривневими та валютними депозитами, що дає громадянам змогу обирати, в якій валюті зберігати кошти.

Протягом наступного тижня сегмент депозитів перебуватиме в активній фазі змін трендів: триватиме поступове зменшення відсотків за гривневими вкладами, натомість повільно, але досить системно, зростатимуть ставки за валютними депозитами,

– підсумовує експерт.

Прогнози на осінь: чого чекати

Як розповідає Замотаєв, ситуація у вересні в сегменті депозитів стане логічним продовженням липня – серпня.

Зверніть увагу! Відсотки за гривневими вкладами поступово зменшуватимуться, натомість зростатиме привабливість валютних депозитів.

Додатково може трапитися і так, що Нацбанк у вересні ще раз перегляне розмір облікової ставки. Відтак регулятор може скоротити її на 1 – 2 відсоткові пункти. Тобто з наявних 22% до 20%.

А до кінця року фахівці регулятора схиляються до ще більшого зменшення ставки – до 18%,

– каже пан Дмитро.

Яким буде прибуток громадян

Нагадуємо, що розмір облікової ставки на фоні низького рівня інфляції є орієнтиром не лише для банків, а і для потенційних вкладників. Все через те, що розвиток гривневих депозитів – це головним чином отримання прибутку для громадян.

За стабільної економічної ситуації та "непомітної" інфляції добрим буде вважатися чистий прибуток у 3 – 4%.

Саме тому вірним буде підкреслити, що у вересні попри зниження ставок, якщо прибрати інфляційні показники, чистий прибуток гривневих вкладів з розміщенням до 1 року складе до 5%,

– прогнозує Дмитро Замотаєв.

Отже, можна зробити висновок, що попри зниження ставок за гривневими вкладами, саме завдяки високому прибутку, вони залишатимуться досить привабливими для клієнтів.

Головні характеристики ринку

За оцінками експертів, у вересні варто очікувати на:

Середні ставки за вкладами від 3 місяців не зміняться та складуть близько 13 – 14%, а ставки на депозити від 6 місяців до 1 року ставки знизяться до 1 – 2 відсоткових пунктів – до 15 – 16%;

Ставки за валютними депозитами поволі зростатимуть: середні відсотки за вкладами в доларах з терміном розміщення до 1 року збільшаться до 2,3 – 2,5% річних, а у євро – до 2%;

Частка валютних депозитів в загальній структурі вкладів може зрости до 20%;

З огляду на можливий прибуток, найбільш популярними у громадян будуть вклади до 1 року: понад 80% нових вкладів у гривні та майже 90% у доларах та євро відкриватимуться терміном від 9 місяців до 1 року;

Подальше зниження облікової ставки можуть значно прискорити процес зниження ставок за гривневими вкладами, проте у валютних вкладів буде свій власний "темп", адже розмір облікової ставки не є прямим приводом для спонукання банків розвивати валютні депозитні програми.

Таким чином, у вересні тенденція до скорочення відсотків за гривневими вкладами буде в самому розпалі. І не виключаємо, що за певних позитивних обставин, як, наприклад, скорочення інфляції до показника 10% і навіть менше, може спровокувати "бум".

Йдеться про сегмент саме гривневих вкладів на 3 місяців – 6 місяців, адже чистий прибуток за такими депозитами може зрости до 6 – 6,5%.