Яка зараз ситуація з депозитами
У коментарі 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв розповів, що зменшення облікової ставки на 3 відсоткові пункти – до 22%. Це дало потужний поштовх до перегляду банками власних процентних ставок.
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Завдяки цьому можна зробити певні висновки та означити вектор майбутнього цього сегменту.
- Час найвищих ставок за гривневими вкладами добіг кінця, що свідчить про стабільність економічної ситуації в країні. Насамперед це стосується покращеного макропрогнозу: до кінця року ВВП країни може зрости до 2,9%.
- За липень – серпень зменшення середніх ставок за гривневими вкладами з розміщенням до 1 року склало до 2,5 – 3% з подальшою тенденцією до зниження.
- Зростання середніх ставок за доларовими вкладами склало від 1,5% до 2%, а у євро – від 1,5% до 1,8%.
- Максимальні ставки на валютні депозити терміном до 1 року становлять: до 3% у доларах та до 2,4% у євро.
- В загальній структурі депозитів вже понад 17% складають саме валютні вклади з тенденцією до подальшого зростання.
- Понад 90% нових вкладів відкриваються терміном від 3 місяців. З моменту перегляду облікової ставки НБУ тренд на збільшення строковості вкладів також змінився і зараз банки знову повернулися до практики надання найкращих пропозицій клієнтам при розміщенні депозитів на терміни 3 – 6 місяців.
- З урахуванням низької інфляції прибутковість гривневих вкладів залишається досить високою: залежно від терміну вона складає до 3 – 5%;
- Прибутковість валютних вкладів суттєво зросла, станом на кінець серпня можна говорити про певну "співмірність" доходів за гривневими та валютними депозитами, що дає громадянам змогу обирати, в якій валюті зберігати кошти.
Протягом наступного тижня сегмент депозитів перебуватиме в активній фазі змін трендів: триватиме поступове зменшення відсотків за гривневими вкладами, натомість повільно, але досить системно, зростатимуть ставки за валютними депозитами,
– підсумовує експерт.
Прогнози на осінь: чого чекати
Як розповідає Замотаєв, ситуація у вересні в сегменті депозитів стане логічним продовженням липня – серпня.
Додатково може трапитися і так, що Нацбанк у вересні ще раз перегляне розмір облікової ставки. Відтак регулятор може скоротити її на 1 – 2 відсоткові пункти. Тобто з наявних 22% до 20%.
А до кінця року фахівці регулятора схиляються до ще більшого зменшення ставки – до 18%,
– каже пан Дмитро.
Яким буде прибуток громадян
Нагадуємо, що розмір облікової ставки на фоні низького рівня інфляції є орієнтиром не лише для банків, а і для потенційних вкладників. Все через те, що розвиток гривневих депозитів – це головним чином отримання прибутку для громадян.
Саме тому вірним буде підкреслити, що у вересні попри зниження ставок, якщо прибрати інфляційні показники, чистий прибуток гривневих вкладів з розміщенням до 1 року складе до 5%,
– прогнозує Дмитро Замотаєв.
Отже, можна зробити висновок, що попри зниження ставок за гривневими вкладами, саме завдяки високому прибутку, вони залишатимуться досить привабливими для клієнтів.
Головні характеристики ринку
За оцінками експертів, у вересні варто очікувати на:
- Середні ставки за вкладами від 3 місяців не зміняться та складуть близько 13 – 14%, а ставки на депозити від 6 місяців до 1 року ставки знизяться до 1 – 2 відсоткових пунктів – до 15 – 16%;
- Ставки за валютними депозитами поволі зростатимуть: середні відсотки за вкладами в доларах з терміном розміщення до 1 року збільшаться до 2,3 – 2,5% річних, а у євро – до 2%;
- Частка валютних депозитів в загальній структурі вкладів може зрости до 20%;
- З огляду на можливий прибуток, найбільш популярними у громадян будуть вклади до 1 року: понад 80% нових вкладів у гривні та майже 90% у доларах та євро відкриватимуться терміном від 9 місяців до 1 року;
- Подальше зниження облікової ставки можуть значно прискорити процес зниження ставок за гривневими вкладами, проте у валютних вкладів буде свій власний "темп", адже розмір облікової ставки не є прямим приводом для спонукання банків розвивати валютні депозитні програми.
Таким чином, у вересні тенденція до скорочення відсотків за гривневими вкладами буде в самому розпалі. І не виключаємо, що за певних позитивних обставин, як, наприклад, скорочення інфляції до показника 10% і навіть менше, може спровокувати "бум".
Йдеться про сегмент саме гривневих вкладів на 3 місяців – 6 місяців, адже чистий прибуток за такими депозитами може зрости до 6 – 6,5%.