Прогноз Нацбанка: какие есть риски для украинской экономики
В НБУ назвали ключевые риски, которые могут повлиять на инфляционную динамику и экономическое развитие Украины в будущем. Кроме того, в ведомстве спрогнозировали другие актуальные угрозы.
Что будет угрожать украинской экономике больше всего
Во время брифинга, передает 24 Канал, Нацбанк сообщил, что полномасштабная война является ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития страны.
К теме Останется ли учетная ставка на уровне 15%: в Нацбанке сообщили о решенииОбратите внимание! Основным предположением прогноза регулятора остается ощутимое снижение высоких рисков безопасности с 2025 года.
Кроме того, по сравнению с предыдущим прогнозом Нацбанка, риски длительных масштабных боевых действий усилились.
Дольше сохранение высоких рисков безопасности негативно влиять на деловые и потребительские настроения, курсовые и инфляционные ожидания. Это также будет усиливать давление на государственные финансы и углублять проблемы на рынке труда,
– заявляют там.
Другие риски
В НБУ напомнили, что существенными рисками являются еще систематические сбои в ритмичности поступления международной помощи. А также, снижение объемов помощи по сравнению с базовым сценарием.
Актуальные риски:
- возникновение дополнительных бюджетных потребностей: для поддержания обороноспособности, ликвидации последствий терактов, для значительных квазифискальных дефицитов, в частности в энергетической сфере;
- существенные повреждения портовой и энергетической инфраструктуры;
- блокирование границ с отдельными странами Евросоюза для грузовых перевозок, что будет ограничивать экспорт и удорожать импорт;
- углубление негативных миграционных тенденций.
В то же время положительные сценарии, которые уже удалось реализовать:
- из-за быстрого расширения альтернативных экспортных путей в конце 2023 года Украине удалось компенсировать потери от остановки зернового коридора.
- благодаря сохранению положительных тенденций большие объемы экспорта будут обеспечиваться, как и дальнейшее повышение эффективности мер валютного надзора будут обеспечивать своевременное поступление валютной выручки.
Со своей стороны, это будет способствовать более быстрому экономическому восстановлению, усиливать способность НБУ поддерживать курсовую устойчивость и позволит ускорить процесс смягчения валютных ограничений,
– добавляют в Нацбанке.
Также, западные партнеры в течение последних месяцев рассматривают вопрос о замороженных российских активов. Их взыскание улучшит ключевые макроэкономические показатели Украины.