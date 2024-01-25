Прогноз Нацбанка: какие есть риски для украинской экономики

В НБУ назвали ключевые риски, которые могут повлиять на инфляционную динамику и экономическое развитие Украины в будущем. Кроме того, в ведомстве спрогнозировали другие актуальные угрозы.

Что будет угрожать украинской экономике больше всего

Во время брифинга, передает 24 Канал, Нацбанк сообщил, что полномасштабная война является ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития страны.

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Основным предположением прогноза регулятора остается ощутимое снижение высоких рисков безопасности с 2025 года.

Кроме того, по сравнению с предыдущим прогнозом Нацбанка, риски длительных масштабных боевых действий усилились.

Дольше сохранение высоких рисков безопасности негативно влиять на деловые и потребительские настроения, курсовые и инфляционные ожидания. Это также будет усиливать давление на государственные финансы и углублять проблемы на рынке труда,

– заявляют там.

Другие риски

В НБУ напомнили, что существенными рисками являются еще систематические сбои в ритмичности поступления международной помощи. А также, снижение объемов помощи по сравнению с базовым сценарием.

Актуальные риски:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей: для поддержания обороноспособности, ликвидации последствий терактов, для значительных квазифискальных дефицитов, в частности в энергетической сфере;

существенные повреждения портовой и энергетической инфраструктуры;

блокирование границ с отдельными странами Евросоюза для грузовых перевозок, что будет ограничивать экспорт и удорожать импорт;

углубление негативных миграционных тенденций.

В то же время положительные сценарии, которые уже удалось реализовать:

из-за быстрого расширения альтернативных экспортных путей в конце 2023 года Украине удалось компенсировать потери от остановки зернового коридора.

благодаря сохранению положительных тенденций большие объемы экспорта будут обеспечиваться, как и дальнейшее повышение эффективности мер валютного надзора будут обеспечивать своевременное поступление валютной выручки.

Благодаря этому решению Украина начала транспортировать новым путем Украина другую продукцию, в том числе металлургическую.

Со своей стороны, это будет способствовать более быстрому экономическому восстановлению, усиливать способность НБУ поддерживать курсовую устойчивость и позволит ускорить процесс смягчения валютных ограничений,

– добавляют в Нацбанке.

Также, западные партнеры в течение последних месяцев рассматривают вопрос о замороженных российских активов. Их взыскание улучшит ключевые макроэкономические показатели Украины.