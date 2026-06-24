Этот документ есть почти у каждого пенсионера: какие преимущества он дает

Часть пенсионеров даже не догадывается, что привычный документ может помочь сэкономить средства и воспользоваться дополнительными преимуществами. Что именно предусмотрено для владельцев пенсионного удостоверения, читайте далее.

Что дает пенсионное удостоверение в Украине?

Большинство украинцев воспринимают пенсионное удостоверение прежде всего как документ, подтверждающий право на получение пенсии. На самом же деле именно этот документ открывает доступ к целой системе государственной поддержки, включающей льготы, компенсации, надбавки и социальные программы, объясняет Пенсионный фонд.

Интересно: Пенсия может вырасти без индексации: кто имеет право на доплату в размере 35%

Для многих людей пенсионного возраста такие преимущества имеют не меньшее значение, чем сама пенсия. Ведь отдельные виды помощи позволяют существенно сократить расходы на транспорт, коммунальные услуги, лекарства и другие повседневные нужды. Фактически часть средств, которые пенсионер потратил бы из своего кармана, берет на себя государство.

Дает ли пенсионное удостоверение автоматические льготы?

В то же время далеко не все обладатели пенсионных удостоверений пользуются возможностями, предусмотренными законодательством. Часть льгот предоставляется автоматически после предъявления документа, другие же требуют обращения в соответствующие органы или оформления дополнительных документов.

Условно все преимущества, которые дает пенсионное удостоверение, можно разделить на две большие категории.

Первая – это льготы, доступные практически каждому пенсионеру независимо от его доходов.

Вторая – адресная поддержка, которая предоставляется отдельным категориям граждан в зависимости от возраста, профессии, социального статуса или материального положения.

Именно поэтому пенсионное удостоверение можно рассматривать не только как подтверждение права на пенсию, но и как своеобразный инструмент доступа к государственной помощи. В некоторых случаях совокупная стоимость льгот и компенсаций может достигать нескольких тысяч гривен в месяц.

Что предоставляется бесплатно пенсионерам?

Наиболее распространенные льготы не зависят от уровня доходов пенсионера или других дополнительных условий. Для их получения обычно достаточно подтвердить свой статус пенсионным удостоверением.

К таким преимуществам относятся право на бесплатный проезд в значительной части общественного транспорта, возможность пользоваться государственной программой "Доступные лекарства", получать бесплатную первичную правовую помощь, а также ряд налоговых и страховых льгот.

Освобождает ли пенсионное удостоверение от уплаты налогов?

Кроме того, законодательство предусматривает освобождение отдельных категорий пенсионеров от уплаты некоторых платежей и взносов. Например, пенсионеры-предприниматели могут быть освобождены от уплаты единого социального взноса за себя, а владельцы земельных участков — от земельного налога в пределах установленных норм.