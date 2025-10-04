В Украине участились случаи незаконного отключения потребителей от отопления или электроэнергии. Юристы напоминают, что такие действия являются нарушением законодательства, а граждане имеют четкий алгоритм, как защитить себя.

Как защитить себя от отключения коммунальных услуг?

Одностороннее прекращение предоставления коммунальных услуг без надлежащих оснований запрещено законом. Потребитель имеет право на бесперебойное получение качественных услуг, если он исправно за них платит, рассказала 24 Каналу адвокат, кандидат юридических наук, Анна Даниэль.

Интересно Старт отопительного сезона 2025: что стоит знать о субсидиях и какие актуальные тарифы

Исполнитель может временно прекратить поставки только в предусмотренных законом случаях: из-за аварии, проведения ремонтных работ, наличие задолженности более трех месяцев или по решению суда.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Даже при наличии долга поставщик обязан придерживаться установленной процедуры. Сам факт задолженности не лишает человека права на судебную защиту.

Как действовать потребителю, если незаконно отключили коммуналку?

Если вас незаконно отключили от коммунальных услуг, стоит действовать последовательно. Ведь это поможет быстрее восстановить поставки и защитить свои права.

Что делать шаг за шагом:

Зафиксируйте факт отключения. Составьте акт в присутствии представителей ОСМД, ЖЭКа или соседей. Это станет доказательством в дальнейших обращениях. Подайте письменную жалобу поставщику. В документе укажите требование немедленно восстановить услугу и объяснить причины отключения. Обратитесь в контролирующие органы. Жалобу можно подать в Госпродпотребслужбу или НКРЭКУ (если речь идет об электроэнергии). Подайте иск в суд. Вы имеете право требовать не только возобновления поставок, но и возмещения материального и морального вреда. Просите суд применить обеспечительные меры. Это позволит временно восстановить поставки услуг на время рассмотрения дела.

Если отключение касается всего дома или подъезда, адвокат советует подавать коллективное обращение или иск.

Что еще известно о задолженности за коммунальные услуги в Украине: коротко о главном