В Україні почастішали випадки незаконного відключення споживачів від опалення або електроенергії. Юристи нагадують, що такі дії є порушенням законодавства, а громадяни мають чіткий алгоритм, як захистити себе.

Як захистити себе від відключення комунальних послуг?

Одностороннє припинення надання комунальних послуг без належних підстав заборонене законом. Споживач має право на безперебійне отримання якісних послуг, якщо він справно за них сплачує, розповіла 24 Каналу адвокатка, кандидатка юридичних наук, Анна Даніель.

Виконавець може тимчасово припинити постачання лише у передбачених законом випадках: через аварію, проведення ремонтних робіт, наявність заборгованості понад три місяці або за рішенням суду.

Анна Даніель Керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Навіть за наявності боргу постачальник зобов’язаний дотримуватися встановленої процедури. Сам факт заборгованості не позбавляє людину права на судовий захист.

Як діяти споживачу, якщо незаконно відключили комуналку?

Якщо вас незаконно відключили від комунальних послуг, варто діяти послідовно. Адже це допоможе швидше відновити постачання та захистити свої права.

Що робити крок за кроком:

Зафіксуйте факт відключення. Складіть акт у присутності представників ОСББ, ЖЕКу або сусідів. Це стане доказом у подальших зверненнях. Подайте письмову скаргу постачальнику. У документі зазначте вимогу негайно відновити послугу та пояснити причини відключення. Зверніться до контролюючих органів. Скаргу можна подати до Держпродспоживслужби або НКРЕКП (якщо йдеться про електроенергію). Подайте позов до суду. Ви маєте право вимагати не лише відновлення постачання, а й відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Просіть суд застосувати забезпечувальні заходи. Це дозволить тимчасово відновити постачання послуг на час розгляду справи.

Якщо відключення стосується всього будинку чи під’їзду, адвокат радить подавати колективне звернення або позов.

