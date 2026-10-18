Весь стаж можно потерять из-за одной ошибки: с чем массово сталкиваются украинцы

Невнимательность кадровика в прошлом может стоить вам части законных выплат в будущем. Однако даже серьезные недочеты в документах еще не являются приговором для вашего кошелька.

Какие записи в трудовой книжке имеют решающее значение

Специалисты советуют не ждать пенсионного возраста, а уже сейчас открыть свою трудовую книжку и проверить ключевые реквизиты. На первой странице обязательно должны стоять подпись владельца, подпись ответственного лица предприятия и печать отдела кадров, напоминает ПФУ.

Кроме того, ваша фамилия, имя и отчество должны быть вписаны полностью, а дата рождения – совпадать с паспортом. Особое внимание обратите на записи об увольнении. Они также должны быть заверены печатью, хотя здесь следует учитывать правила, действовавшие на момент внесения конкретной записи.

Что делать, если печати или подписи нет

Отсутствие штампа не означает, что вы автоматически теряете отработанные годы. Порядок подтверждения стажа, утвержденный постановлением Кабмина № 637, позволяет доказать свою правоту с помощью других документов.

Если трудовая книжка заполнена с нарушениями, спасти ситуацию помогут сведения из реестра застрахованных лиц, справки с места работы, выписки из приказов или даже ведомости о выплате заработной платы. Также подойдут письменные трудовые договоры с отметками о выполнении.

Что еще существуют требования к трудовым книжкам

Исторически требования к оформлению трудовых книжек неоднократно менялись, поэтому каждую печать или ее отсутствие ПФУ оценивает по правилам того года, когда делалась запись. В разделе "Сведения о работе" следует тщательно проверить даты приема на работу и увольнения.

Как мы уже писали ранееЕсли вы обнаружили неточности в названиях должностей или номерах приказов, стоит попробовать исправить их через бывшего работодателя или его правопреемника. В случаях, когда предприятие меняло название, в книге обязательно должна быть запись о переименовании со ссылкой на соответствующий документ.