Які записи у трудовій книзі – вирішальні

Фахівці радять не чекати пенсійного віку, а вже зараз відкрити свою трудову та перевірити ключові реквізити. На першій сторінці обов'язково мають стояти підпис власника, підпис відповідальної особи підприємства та печатка відділу кадрів, нагадує ПФУ.

Крім того, ваші прізвище, ім'я та по батькові повинні бути вписані повністю, а дата народження – збігатися з паспортом. Окрему увагу зверніть на записи про звільнення. Вони також мають бути засвідчені печаткою, хоча тут варто враховувати правила, які діяли на момент внесення конкретного запису.

Що робити, якщо печатки чи підпису немає

Відсутність штампа не означає, що ви автоматично втрачаєте відпрацьовані роки. Порядок підтвердження стажу, затверджений постановою Кабміну № 637, дозволяє довести свою правоту за допомогою інших паперів.

Якщо трудова заповнена з порушеннями, врятувати ситуацію допоможуть відомості з реєстру застрахованих осіб, довідки з місця роботи, виписки з наказів або навіть особові рахунки про виплату зарплати. Також згодяться письмові трудові договори з відмітками про виконання.

Які ще є вимоги до трудових книжок

Історично вимоги до оформлення трудових книжок неодноразово змінювалися, тому кожну печатку чи її відсутність ПФУ оцінює за правилами того року, коли робився запис. У розділі "Відомості про роботу" варто ретельно перевірити дати прийняття та звільнення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як ми писали раніше, якщо ви виявили неточності в назвах посад чи номерах наказів, варто спробувати виправити їх через колишнього роботодавця або його правонаступника. У випадках, коли підприємство змінювало назву, у книжці обов'язково має бути запис про перейменування з посиланням на відповідний документ.