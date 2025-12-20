Выплаты, скидки и бесплатные услуги: что гарантирует статус УБД в 2026 году

В 2026 году для украинских военных сохраняется возможность оформить статус участника боевых действий. Он дает право на льготы, выплаты и другие социальные преимущества, предусмотренные государством.

Что гарантирует статус УБД в 2026 году?

В 2026 году статус участника боевых действий обеспечивает военным не только слова поддержки, но и конкретные льготы: выплаты, скидки и бесплатные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Интересно УБД в Украине доступны льготы на коммуналку: как рассчитать сумму скидки

Бесплатная медицина и оздоровление

Государство гарантирует участникам боевых действий расширенный пакет медицинских услуг. Речь идет о бесплатном обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями по назначению врача, включая иммунобиологические препараты.

Также УБД имеют право на бесплатное зубопротезирование (за исключением использования драгоценных материалов).

Кроме того, ветераны сохраняют возможность обслуживаться в тех же поликлиниках и госпиталях, к которым были прикреплены ранее, пользуются правом первоочередного приема и госпитализации, а также проходят регулярные медицинские осмотры без оплаты.

Важно! В 2026 году государство предусматривает предоставление путевок на санаторно-курортное лечение или компенсацию расходов на самостоятельное оздоровление в пределах порядка, определенного Кабмином.

Скидки на жилье и коммунальные услуги

Статус УБД позволяет существенно уменьшить ежемесячные расходы на жилье. Участники боевых действий имеют право на 75% скидки на оплату жилой площади в пределах социальных нормативов: 21 квадратный метр на человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Такая же скидка распространяется на потребление газа, электроэнергии и других коммунальных услуг, а также на приобретение топлива для бытовых нужд, в частности в домах без централизованного отопления.

Следует знать! Для семей УБД, в составе которых есть нетрудоспособные лица, площадь, на которую начисляется льгота на отопление, увеличивается вдвое.

Трудовые гарантии и дополнительные отпуска

В 2026 году участники боевых действий сохраняют особые трудовые права. В частности, в случае временной нетрудоспособности им выплачивают 100% средней заработной платы независимо от стажа.

Также ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для себя время и имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. В случае сокращения штата работодатель обязан отдать предпочтение именно работникам со статусом УБД.

Бесплатный проезд и транспортные льготы

Участники боевых действий могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, предъявив удостоверение установленного образца.

Кроме того, для них предусмотрен бесплатный проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, автобусами на пригородных, междугородных и межобластных маршрутах, а также транспортом общего пользования в сельской местности.

Есть ли денежные доплаты для УБД?