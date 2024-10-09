Надбавки и идентификация: что изменится в начислении пенсий в ближайшее время

В ближайшее время пенсии вырастут для тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Кроме того, некоторым пенсионерам придется пройти идентификацию, чтобы сохранить выплаты.

Как изменятся пенсии

Пенсионеры, которым предусмотрена возрастная надбавка, не надо дополнительно обращаться в ПФУ, чтобы ее получить.

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Размер возрастной надбавки:

Для лиц, которым исполнилось 70 лет и до достижения 75-летнего возраста – до 300 гривен.

Для лиц, которым исполнилось 75 лет и до достижения 80-летнего возраста – до 456 гривен.

Для лиц, которым исполнилось 80 лет и более – до 570 гривен.

При этом, размер их пенсий не должен превышать 10 340,35 гривен.

Важно! Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, могут пройти проверку в октябре любым удобным для них способом, чтобы продолжить получать выплаты.

Надбавки от ООН

Некоторые пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные выплаты от международных организаций. Ранее сообщалось, что такие выплаты продлятся до июня, но впоследствии стало известно, что они продлены до конца 2024 года.

Дополнительная финансовая помощь будет предоставлена тем, кто соответствует трем критериям:

Официальная пенсия должна быть меньше чем 3 250 гривен. Человек пенсионного возраста с 1 марта 2023 года не получал других выплат от международных организаций или помощи на проживание для ВПЛ. Пенсионер проживает на прифронтовых территориях (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области).

Подать заявку на дополнительную выплату можно через платформу "еДопомога", но Пенсионный фонд отмечает, что помощь начисляется автоматически.

Заметьте! Сумма доплаты ранее составляла разницу между 3 000 гривен и размером пенсии, но не менее 100 гривен. Правительство увеличило максимальный размер пенсий для получения помощи по программе ООН до 3 250 гривен.