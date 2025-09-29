Совладельцы квартир имеют право влиять на управление ОСМД, членами которого они являются. В частности каждый из них имеет право требовать требовать прозрачности в финансах и даже защищать свои интересы в суде. В то же время и само объединение имеет немалые полномочия: от контроля за деньгами до установки зарядок для электрокаров.

Какие права имеют жители ОСМД?

Адвокат Анна Даниэль рассказала для 24 Канала, что закон об объединении совладельцев многоквартирного дома определяет права каждого из жителей.

Например, участвовать в управлении ОСМД, то есть голосовать на собрании, выбирать руководство и тому подобное. Кроме того, они имеют право получать документы и информацию о работе ОСМД, а именно знакомиться с протоколами собрания, результатами голосования.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Важным правом является требование о соблюдении правил добрососедства. А также возможность обращения в суд в случае конфликтов. обращения и обращаться в суд в случае конфликтов.

Зато объединения совладельцев имеют тоже широкие возможности, в частности некоторые из них:

Создание органов управления, определение размера оплаты за их работу.

Принятие решения по бюджету ОСМД, то есть на что будут идти средства из взносов.

Заключать договоры с подрядчиками, управляющими компаниями, поставщиками услуг.

Делать ремонты – как текущие, так и капитальные, нанимать для этого подрядчиков.

Также ОСМД имеет право сдавать в аренду общие помещения, устанавливать сервитуты. Использовать придомовую территорию, в частности, для парковки или зарядки электромобилей и т.д,

– добавляет адвокат.

Что такое ОСМД Объединение совладельцев многоквартирного дома – это юридическое лицо, созданное собственниками квартир и/или нежилых помещений многоквартирного дома для содействия использованию их собственного имущества и управления, содержания и использования общего имущества.

Можно ли создание ОСМД повлиять на субсидию?