Співвласники квартир мають право впливати на управління ОСББ, членами якого вони є. Зокрема, кожен з них має право вимагати прозорості у фінансах і навіть захищати свої інтереси в суді. Водночас і саме об'єднання має чималі повноваження: від контролю за грошима до встановлення зарядок для електрокарів.

Які права мають мешканці ОСББ?

Адвокат Анна Даніель розповіла для 24 Каналу, що закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку визначає права кожного із мешканців.

Наприклад, брати участь в управлінні ОСББ, тобто голосувати на зборах, обирати керівництво тощо. Крім того, вони мають право отримувати документи та інформацію щодо роботи ОСББ, а саме знайомитися з протоколами зборів, результатами голосування.

Анна Даніель Керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Важливим правом є вимога щодо дотримування правил добросусідства. А також можливість звернення до суду у випадку конфліктів. звертання та звертатися до суду у разі конфліктів.

Натомість об'єднання співвласників мають теж широкі можливості, зокрема деякі з них:

Створення органів управління, визначення розміру оплати за їхню роботу.

Ухвалення рішення щодо бюджету ОСББ, тобто на що йтимуть кошти з внесків.

Укладати договори з підрядниками, керуючими компаніями, постачальниками послуг.

Робити ремонти – як поточні, так і капітальні, наймати для цього підрядників.

Також ОСББ має право здавати в оренду спільні приміщення, встановлювати сервітути. Використовувати прибудинкову територію, зокрема, для паркування або зарядки електромобілів тощо,

– додає адвокат.

Що таке ОСББ Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання та використання спільного майна.

