Какие права имеют жители ОСМД?

Адвокат Анна Даниэль рассказала для 24 Канала, что закон об объединении совладельцев многоквартирного дома определяет права каждого из жителей.

Например, участвовать в управлении ОСМД, то есть голосовать на собрании, выбирать руководство и тому подобное. Кроме того, они имеют право получать документы и информацию о работе ОСМД, а именно знакомиться с протоколами собрания, результатами голосования.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Важным правом является требование о соблюдении правил добрососедства. А также возможность обращения в суд в случае конфликтов. обращения и обращаться в суд в случае конфликтов.

Зато объединения совладельцев имеют тоже широкие возможности, в частности некоторые из них:

Создание органов управления, определение размера оплаты за их работу.

Принятие решения по бюджету ОСМД, то есть на что будут идти средства из взносов.

Заключать договоры с подрядчиками, управляющими компаниями, поставщиками услуг.

Делать ремонты – как текущие, так и капитальные, нанимать для этого подрядчиков.

Также ОСМД имеет право сдавать в аренду общие помещения, устанавливать сервитуты. Использовать придомовую территорию, в частности, для парковки или зарядки электромобилей и т.д,

– добавляет адвокат.

Что такое ОСМД Объединение совладельцев многоквартирного дома – это юридическое лицо, созданное собственниками квартир и/или нежилых помещений многоквартирного дома для содействия использованию их собственного имущества и управления, содержания и использования общего имущества.

Можно ли создание ОСМД повлиять на субсидию?