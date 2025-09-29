Какие права имеют жители ОСМД?
Адвокат Анна Даниэль рассказала для 24 Канала, что закон об объединении совладельцев многоквартирного дома определяет права каждого из жителей.
Например, участвовать в управлении ОСМД, то есть голосовать на собрании, выбирать руководство и тому подобное. Кроме того, они имеют право получать документы и информацию о работе ОСМД, а именно знакомиться с протоколами собрания, результатами голосования.
Важным правом является требование о соблюдении правил добрососедства. А также возможность обращения в суд в случае конфликтов. обращения и обращаться в суд в случае конфликтов.
Зато объединения совладельцев имеют тоже широкие возможности, в частности некоторые из них:
- Создание органов управления, определение размера оплаты за их работу.
- Принятие решения по бюджету ОСМД, то есть на что будут идти средства из взносов.
- Заключать договоры с подрядчиками, управляющими компаниями, поставщиками услуг.
- Делать ремонты – как текущие, так и капитальные, нанимать для этого подрядчиков.
Также ОСМД имеет право сдавать в аренду общие помещения, устанавливать сервитуты. Использовать придомовую территорию, в частности, для парковки или зарядки электромобилей и т.д,
– добавляет адвокат.
Что такое ОСМД
Объединение совладельцев многоквартирного дома – это юридическое лицо, созданное собственниками квартир и/или нежилых помещений многоквартирного дома для содействия использованию их собственного имущества и управления, содержания и использования общего имущества.
Можно ли создание ОСМД повлиять на субсидию?
Известно, что ПФУ нужно сообщить о создании ОСМД в течение 30 дней, ведь это влияет на назначение или перерасчет субсидии.
Поэтому, в ПФУ нужно подать в таком случае заявление об изменении условий проживания и документы, подтверждающие создание ОСМД.