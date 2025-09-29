Які права мають мешканці ОСББ?

Адвокат Анна Даніель розповіла для 24 Каналу, що закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку визначає права кожного із мешканців.

Наприклад, брати участь в управлінні ОСББ, тобто голосувати на зборах, обирати керівництво тощо. Крім того, вони мають право отримувати документи та інформацію щодо роботи ОСББ, а саме знайомитися з протоколами зборів, результатами голосування.

Анна Даніель Керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Важливим правом є вимога щодо дотримування правил добросусідства. А також можливість звернення до суду у випадку конфліктів. звертання та звертатися до суду у разі конфліктів.

Натомість об'єднання співвласників мають теж широкі можливості, зокрема деякі з них:

Створення органів управління, визначення розміру оплати за їхню роботу.

Ухвалення рішення щодо бюджету ОСББ, тобто на що йтимуть кошти з внесків.

Укладати договори з підрядниками, керуючими компаніями, постачальниками послуг.

Робити ремонти – як поточні, так і капітальні, наймати для цього підрядників.

Також ОСББ має право здавати в оренду спільні приміщення, встановлювати сервітути. Використовувати прибудинкову територію, зокрема, для паркування або зарядки електромобілів тощо,

– додає адвокат.

Що таке ОСББ Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Чи можна створення ОСББ вплинути на субсидію?