Чи потрібно повідомити ПФУ про створення ОСББ

Це може вплинути на призначення або перерахунок субсидії, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд Донецької області.

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Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) є однією з обставин, що впливають на призначення або перерахунок субсидії,

– зазначили у фонді.

Важливо! Тобто якщо ваш будинок українця увійде до складу ОСББ, то він або вона зобов'язані повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів.

Як повідомити Пенсійний фонд

Для того, аби повідомити ПФУ про створення ОСББ, слід подати до Пенсійного фонду:

заяву про зміни, що стосуються умов проживання;

документи, що підтверджують створення ОСББ або зміну управителя (якщо надаються відповідні документи);

інші документи за потреби відповідно до чинного законодавства.

Зауважте! Порядок надання субсидій та обов'язки громадян щодо інформування визначені постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.