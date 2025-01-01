Нужно ли сообщить ПФУ о создании ОСМД
Это может повлиять на назначение или перерасчет субсидии, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Донецкой области.
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Создание объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) является одним из обстоятельств, влияющих на назначение или перерасчет субсидии,
– отметили в фонде.
Важно! То есть если ваш дом украинца войдет в состав ОСМД, то он или она обязаны сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней.
Как уведомить Пенсионный фонд
Для того, чтобы сообщить ПФУ о создании ОСМД, следует подать в Пенсионный фонд:
- заявление об изменениях, касающихся условий проживания;
- документы, подтверждающие создание ОСМД или смену управляющего (если предоставляются соответствующие документы);
- другие документы при необходимости в соответствии с действующим законодательством.
Обратите внимание! Порядок предоставления субсидий и обязанности граждан по информированию определены постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.